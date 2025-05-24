Ассистент съемочной группы фильма «Ржавчина» по оружию Ханна Гутьеррес-Рид, осужденная по делу о гибели оператора, условно-досрочно освобождена из тюрьмы в Нью-Мексико и вернулась к себе домой в Буллхед-Сити, штат Аризона.

В марте 2024 года девушку признали виновной в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, которая погибла, когда игравший главную роль в «Ржавчине» актер Алек Болдуин во время репетиции сцены выстрелил из бутафорского револьвера, заряженного боевым патроном. Режиссер Джоэл Соуза также получил ранения.

Гутьеррес-Рид получила 18 месяцев тюремного заключения и отбывала срок в исправительном учреждении Western New Mexico Correctional Facility в Грантсе, штат Нью-Мексико. Болдуину предъявили такое же обвинение, но его дело было прекращено, когда суд установил, что прокуроры скрыли доказательства.

Гутьеррес-Рид оправдали по обвинению в фальсификации доказательств, но приговорили к испытательному сроку за то, что она принесла оружие в бар в Санта-Фе за несколько недель до начала съемок.

Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Нью-Мексико предоставила Гутьеррес-Рид условно-досрочное освобождение. Она должна следовать условиям, установленным комиссией, включая электронный мониторинг, соблюдение комендантского часа и трудоустройство или начало учебы.

В ходе судебного разбирательства адвокаты защиты упирали на относительно молодой возраст ассистентки «и разрушительные последствия, которые тяжкое преступление окажет на ее дальнейшую жизнь».

«Когда я попала на съемки, я была молода и наивна. Но я относилась к своей работе настолько серьезно, насколько могла. Присяжные признали меня частично виновным в этой ужасной трагедии, но это не делает меня монстром. Это делает меня человеком», — заявила судье сама Гутьеррес-Рид, попросив не приговаривать ее к длительному сроку лишения свободы.

Обвинение сосредоточилось на том, как боевые патроны оказались на съемочной площадке и в бутафорском оружии (которое представляло собой полностью рабочий револьвер), из которого стрелял Болдуин. Как оружейник фильма, Гутьеррес-Рид должна была проверить каждый ствол на съемочной площадке и убедиться, что они безопасны и не содержат боевых патронов.

По словам жены Болдуина Хиларии, после гибели оператора у ее мужа диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В январе актер подал гражданский иск к прокуратуре за злонамеренное преследование и нарушение гражданских прав в ходе судебного разбирательства.

Съемки фильма «Ржавчины» заканчивали в Монтане, фильм уже вышел в прокат.