Бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов, осужденный за «военные фейки» к 7 годам лишения свободы, переведен в камеру с нормальными условиями в следственном изоляторе № 1 Владимира, сообщила «Новая газета». Соратники Горинова ранее говорили о «пыточных» условиях его содержания.

Сооснователь «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* 27 августа обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой вмешаться в судьбу Горинова, направив инспекцию в СИЗО, где он содержится.

Издание пишет, что все еще ждет реакцию на это обращение, однако перемен уже удалось добиться: к осужденному явился прокурор по надзору, а также глава местной ОНК. Они убедились в обоснованности жалоб, после чего Горинову выдали одеяло и матрас и перевели в камеру «с человеческими условиями».

«Новая газета» связала это с тем, что десятки людей, прочитав сообщения группы поддержки экс-депутата, написали письма в региональную ОНК, а также владимирскому омбудсмену.

По сообщению издания, теперь у заключенного есть матрас, одеяло, туалет и тепло, а мышь, с которой он делился печеньем, осталась в прежней камере. «Дрожать от холода» Горинов уже не будет, говорится в публикации.

Проблема с письмами и книгами пока еще не решена: корреспонденцию Горинову не передают уже три недели, а книги он получить не может, поскольку «библиотекарь якобы на больничном», добавила «Новая газета». Помимо того, не решена проблема отсутствия горячей воды, однако в камере есть кипятильник, можно греть воду и мыться в тазу.

По оценке «Новой», шансы Горинова выжить и выйти на свободу «стали заметно выше».

«Выглядит как Навальный»

До этого газета писала, публикуя фото Горинова, что бывший муниципальный депутат «выглядит как [Алексей] Навальный последних недель жизни». Соратники экс-депутата отмечали, что он содержится в одиночной камере, где очень холодно, поскольку окна не закрывают, а вместо одеяла выдают только тонкую простыню.

«В камере живет мышь, с которой Алексей делит печенье», — писала группа поддержки.

Помимо того, у Горинова не было матраса и горячей воды, а туалет не работал, говорили в группе поддержки. Книги библиотекарь не выдавал под надуманным предлогом, что в прошлый раз экс-депутат книгу якобы не вернул, к телефону его также перестали выводить.

«Остался за старшего»

Алексей Горинов стал первым осужденным по статье о «фейках» о российской армии — в июле 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил его к 7 годам колонии общего режима. Во время оглашения приговора Горинов держал в руках плакат с критикой военной операции России на Украине.

Позже стало известно, что на Горинова завели новое дело — на этот раз по статье об «оправдании терроризма». Поводом стали разговоры с другими заключенными.

В 2016 году Горинову из-за ранее перенесенного туберкулеза удалили часть легкого. В декабре прошлого года адвокат рассказал об «очень плохом состоянии здоровья» осужденного, отметив, что у него нет сил «даже сидеть на стуле и говорить», а кожные покровы приобрели синий оттенок. Со слов Горинова, у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать, отмечали тогда в группе поддержки.

В недавнем письме друзьям Горинов сообщил, что не переживает по поводу того, что его имени не оказалось в списке заключенных, которых Россия передала Западу в рамках обмена, пишет «Новая газета».

«Спокойно, не переживайте! Я рядом и остался “за старшего”. Кто-то же должен нести вахту», — написал Горинов в письме.

Он добавил, что в первую очередь на свободу должны выйти женщины, осужденные по «политическим мотивам».

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