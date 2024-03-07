Троюродный брат депутата Госдумы Андрея Гурулева Михаил, приговоренный в апреле 2023 года к шести годам колонии, вышел на свободу после службы в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщает портал «Чита.Ру».
«Да, действительно там был, вернулся», — сказал Михаил Гурулев в разговоре с изданием 4 марта.
До возбуждения уголовного дела Михаил Гурулев занимал должность руководителя предприятия «Автомобильные дороги Забайкалья». В ноябре 2021 года его задержали по подозрению в получении взятки на сумму 1,3 млн рублей при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Спустя полтора года Центральный районный суд Читы приговорил троюродного брата депутата к шести годам колонии строгого режима и конфисковал у него 1,3 млн рублей в доход государства.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев известен резкими публичными заявлениями. В октябре 2023 года он заявил о необходимости «как-то уничтожить» 20% россиян, несогласных с политикой президента России.
«Вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — сказал депутат.
Гурулев позднее говорил, что имел в виду «врагов, которые пророчат поражение свой родине, раскол государства и его уничтожение». В МВД не выявили нарушений в словах депутата после проверки. Кроме того, парламентарий предложил вернуть ГУЛАГ для «идущих против государства».
В декабре 2023 года Гурулев призвал «уничтожить» писателя Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили*), назвав его врагом.
*внесен Минюстом России в реестр иноагентов