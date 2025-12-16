Искусственный интеллект компании NtechLab, помог правоохранительных органам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) найти более 500 преступников в 2025 году. Всего за текущий год ИИ поспобствовал обнаружению свыше 1,2 тысяч пропавших или находящихся в розыске граждан.

В NtechLab отметили, что алгоритмы искусственного интеллекта за доли секунды анализируют видеопотоки с городских камер, выявляют разыскиваемого преступника или потерявшегося человека и распознают его биометрическую информацию с точностью более 99,9%. Всего в регионе нейросеть компании анализирует потоки с 1,9 тысяч городских камер, которые установлены в общественных местах — объектах транспортной инфраструктуры, площадях и улицах городов.

Гендиректор компании Алексей Паламачрук обратил внимание, что решения NtechLab делают города региона на самом деле безопасными. По его словам, безопасность является одним из ключевых приоритетов главы ЯНАО Дмитрия Артюхова.

«Важно понимать, что зачастую нейросети не просто позволяют найти злоумышленников или потерявшихся людей в кратчайшие сроки, но и помогают предотвратить преступление. Мы планируем расширять наше сотрудничество и в 2026 году внедрить в регионе распознавание номерных знаков автомобилей, что поможет при поиске подозрительных авто или угнанных машин», — подчеркнул генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

В сентябре 2025 года NtechLab и правительство ЯНАО подписали соглашение о развитии и использовании технологий ИИ в регионе. Документ подразумевает использование нейросетей NtechLab в ЖКХ, строительстве, здравоохранении и других сферах. На данный момент решения компании в сфере «умных» городов, здравоохранения, промышленности и транспорта — применяются более чем в 70 регионах России.