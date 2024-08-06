Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Его слова приводит Financial Times (FT).

По словам Пезешкиана, Иран «никоим образом не стремится расширить масштабы войны и кризиса» на Ближнем Востоке. В то же время Израиль, добавил иранский президент, «определенно получит ответ за свои преступления и наглость».

Других подробностей разговора Пезешкиана и Шойгу FT не приводит.

Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Тегеран 5 августа. На переговорах иранский президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития ирано-российских отношений и заявил, что «эпоха изоляции со стороны некоторых держав, в том числе США, закончилась». Секретарь российского Совбеза, в свою очередь, назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников России. В рамках визита Шойгу также встретился с главой Генштаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Багери.

Что известно о возможном ударе Ирана по Израилю

Власти Ирана вызвали иностранных послов в Тегеране и заявили, что считают «моральным долгом» наказание Израиля за гибель Исмаила Хании в иранской столице, пишет Guardian. На встрече исполняющий обязанности главы иранского МИДа Али Багери Кани сказал, что убийство главы политбюро ХАМАС стало «нарушением территориальной целостности» страны и «не может остаться без ответа».

Газета The Jerusalem Post сообщила, что Иран передал Израилю сообщение о намерении атаковать ее территорию через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

«Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль. Мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит», — сказал в ответ глава израильского МИДа Исраэль Кац.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что Вашингтон и Тель-Авив ожидали атаку со стороны Тегерана в понедельник, 5 августа.

Источники телеканала Sky News Arabia предположили, что Иран и «Хезболла» могут совершить атаку на Израиль в ночь на 13 августа — в Девятое ава (Тиш’а бе-ав). Это знаковая для еврейского народа дата — день национального траура, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Израильский чиновник сообщил телеканалу NBC News, что Израиль готовится к «потенциальной многодневной атаке» со стороны Ирана, которая будет включать в себя «волны ракет и дронов». «Они попросту попытаются измотать нас», — сказал источник канала.

По данным Ynet, Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану в случае, если атака с его стороны будет сочтена неизбежной.

На фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис 5 августа встретились с советниками по национальной безопасности. По словам американского лидера, его проинформировали о подготовке к оказанию помощи Израилю в случае нападения.