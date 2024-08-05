На совещании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными силовиками 4 августа обсуждалась возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если атака с его стороны будет сочтена неизбежной, утверждает портал Ynet.

По данным издания, в совещании участвовали министр обороны Израиля Йоав Галант, глава Генерального штаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, руководитель разведки «Моссад» Давид Барнеа и начальник контрразведывательной Службы общей безопасности Ронен Бар.

Собеседники газеты The Times of Israel заявили, что Израиль рассматривает «широкий спектр вариантов» реакции на возможный иранский удар и мер по его предотвращению, поскольку не знает, чего ждать от Тегерана и его региональных союзников. Как пишет Ynet, на совещании обсуждался в том числе сценарий с нанесением превентивного удара по Ирану в качестве меры сдерживания.

Ранее собеседники Axios из числа израильских и американских чиновников сообщали, что Иран может ударить по Израилю сегодня, 5 августа. Этот удар, как предполагается, станет ответом на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который погиб при прямом попадании ракеты в тегеранскую резиденцию, где он остановился на время визита на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Израиль официально не признал причастность к атаке на резиденцию Хании, но Иран и ХАМАС обвинили именно его. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отомстить за ракетный удар. The New York Times сообщила, что приказ об ответном ударе по Израилю отдал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.