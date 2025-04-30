Пока «нет смысла» включать российского хоккеиста Александра Овечкина в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF), заявил изданию Sport24 ее президент Люк Тардиф. По его словам, в ближайшее время спортсмен получит от организации награды за свои рекордные достижения.

«Но для включения в Зал славы IIHF по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», — пояснил Тардиф.

Сейчас на счету Овечкина 897 голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ. В 2018 году он вместе с «Вашингтоном» завоевал Кубок Стэнли, а в составе сборной России трижды выигрывал чемпионаты мира. 6 апреля 2025 года хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голову за карьеру в НХЛ — 894 шайбы. Депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил RTVI, что это достижение никто не сможет превзойти еще долгие годы, и назвал Овечкина «глыбой хоккея».

Недавно стало известно, что российский хоккеист идет на еще один рекорд — по числу голов в Кубке Стэнли. Как считает «Советский спорт», Овечкин нацелен догнать Гретцки по забитым шайбам с учетом регулярных чемпионатов и матчей стадии плей-офф — у последнего таких 1016 голов (894 — в «регулярке», 122 — в плей-офф). На счету Овечкина 972 шайбы с учетом матча против «Монреаль Канадиенс», то есть отставание составляет 44 гола.