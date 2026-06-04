Нижняя палата Конгресса США проголосовала за то, чтобы ограничить полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Об этом сообщили во время трансляции на канале C-SPAN.

Таким образом Палата представителей хочет заставить Трампа прекратить удары по Ирану и изменить свою политику на Ближнем Востоке. 215 конгрессменов проголосовали «за» инициативу, 208 высказались «против». При этом в поддержке ограничения полномочий Трампа к демократам присоединились четыре конгрессмена-республиканца: Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон. Тем не менее большинство однопартийцев Трампа приняло утверждение о том, что первоначальная операция завершилась и что последние удары по Ирану были необходимыми актами самообороны и Трамп действовал в пределах своих полномочий.

Резолюция призвана заставить Трампа вывести американские войска из конфликта с Ираном или получить одобрение Конгресса на продолжение войны. Перевес проголосовавших «за» говорит о том, что противодействие военной кампании Трампа в США растет, пишет The New York Times. Согласно данным опросов, большинство американцев считают, что война в Иране не стоит затраченных на нее ресурсов.

«Мы приближаемся к тому, чтобы обе палаты Конгресса объявили эту войну незаконной. Это грандиозно. То, что [Трамп] сделал, становится все более и более неприемлемым», — заявил изданию The Hill член Палаты представителей Джаред Хаффман.

Республиканцы пытались отсрочить голосование, понимая, что перевес будет на стороне демократов. Две недели назад сторонникам Трампа удалось отложить голосование, однако привлечь голосов в свою пользу они так и не смогли. В итоге демократы воспользовались резолюцией о военных полномочиях, которая требует рассмотрения подобных мер в сжатые сроки.

Результат голосования стал очередным отражением растущих разногласий между Дональдом Трампом и республиканцами в Конгрессе, пишет The New York Times. Их интересы расходятся в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Голосование стало четвертой попыткой законодателей ограничить полномочия Трампа в конфликте с Ираном. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.