Отношения между США и Израилем сильно испортились из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных израильских и американских чиновников.

В последний год президент США Джо Байден неоднократно призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сосредоточиться на стратегическом плане мира, а не на тактических военных и политических победах. Тон американского лидера менялся от «поддерживающего сочувствия до холодной ярости», описывает газета.

Однако Нетаньяху публично отверг просьбы и предложения Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа и Ливане, а также обвинил Байдена в медленных поставках оружия. При этом Нетаньяху неоднократно подрывал переговоры об освобождении заложников в Газе, выдвигая в последнюю минуту новые требования, утверждают официальные лица, знакомые с процессом.

По словам американских чиновников, Израиль блокировал или задерживал гуманитарную помощь в Газе, часто отрицая это. По словам собеседников WP, без давления со стороны США Израиль не допустил бы в анклав и «минимального объема» гуманитарной помощи.

Израиль также совершал атаки в Газе, на Западном берегу реки Иордан, в Ливане, Сирии и Иране, пользуясь гарантией безопасности со стороны США, но не уведомив об этом Вашингтон или игнорируя его предостережения насчет эскалации, перечисляет WP.

Успехи Байдена, достижение которых в основном требовало напряженных усилий, оказались кратковременными, отмечает издание. В частности попеременные «мольбы и угрозы» со стороны Байдена и его помощников, «по-видимому, сдержали» наступление Израиля в Рафахе, начавшееся в мае, говорят собеседники WP.

Переговоры под руководством США привели к кратковременному прекращению огня в Газе осенью 2023 года и освобождению более ста заложников, удерживаемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС. Однако усилия по освобождению остальных заложников, прекращению огня и оказанию помощи жителям Газы потерпели неудачу, констатирует издание.

«Перебранки» по телефону

О том, что влияние Байдена на Израиль ослабевает, также говорят источники Politico. По мере его уменьшения гнев американского президента рос, пишет издание. По словам двух чиновников, телефонные разговоры между Байденом и Нетаньяху все чаще перерастали в перебранку.

Американский президент заявил доверенным лицам, что не верит в желание Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня, утверждают собеседники газеты. По мнению Байдена, израильский премьер пытается «увековечить» конфликт, чтобы спасти свое политическое будущее и помочь на президентских выборах в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

Последним признаком того, что критики Байдена считают растущим бессилием США в ближневосточном регионе, стал массовый подрыв Израилем пейджеров, принадлежащих боевикам «Хезболлы» в Ливане, пишет Politico.

Нетаньяху сказал американским чиновникам, что поддерживает паузу в борьбе с «Хезболлой», но затем отверг предложение о прекращении огня. В конце сентября Израиль нанес ракетный удар по Бейруту, в результате которого погиб лидер группировки Хасан Насралла.

Вечером 1 октября Иран нанес прямой ракетный удар по территории Израиля, назвав это ответом на убийство Насраллы и политического лидера ХАМАСа Исмаила Хании. Американские эсминцы, дислоцированные в регионе, помогли израильским средствам ПВО отразить атаку.

После обстрела и последовавших угроз Нетаньяху в адрес Тегерана президент США заявил, что не поддержит решение Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам. По словам Байдена, лидеры стран «Большой семерки» согласны, что Израиль имеет право на ответ, но он должен быть пропорциональным.

3 октября Байден сообщил, что обсуждает возможные удары Израиля по иранским нефтяным объектам в ответ на атаку Тегерана. В то же время он отметил, что не ожидает от Израиля немедленных действий.

По словам источников Politico, администрация США склоняется к стратегическому, но ограниченному акту возмездия. В числе рассматриваемых вариантов — удары по поддерживаемым Ираном ополченцам или по силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене или Сирии, заявил один из собеседников издания.