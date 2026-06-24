Планы Вашингтона привлечь Ford и General Motors к выпуску ракет — еще одно доказательство того, что конфликт на Украине выгоден военно-промышленной отрасли США. Об этом в беседе с RTVI заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, Москве пора действовать столь же жестко и прагматично и перекрыть «кислород» тем, кто поддерживает Киев.

23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые автоконцерны, включая Ford и General Motors, могут начать производство вооружений, в том числе ракет для комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk. По его словам, компании с избыточными мощностями заключают соглашения о закупке и выпуске ракет, а General Motors «очень заинтересована» в новой инициативе и может перепрофилировать несколько заводов.

Как писали американские СМИ, Минобороны США изучает возможность задействовать автопроизводителей не к выпуску целых систем вооружений, а прежде всего к изготовлению отдельных компонентов, боеприпасов и другой военной продукции. Обсуждение усилилось из-за опасений Вашингтона по поводу истощения запасов боеприпасов и стремления ускорить военные закупки с опорой на гражданскую промышленность.

«Кому война, а кому мать родна — это про Трампа. А точнее, про военно-промышленное лобби на Западе, которое уже больше ста лет наживается на военных конфликтах в разных частях света. Действующий президент США отличается от предыдущих лишь тем, что говорит об этом открыто. Его администрация пытается спасти тонущий американский автопром за счет крови жителей Украины и России, которые без вмешательства иностранных советчиков давно решили бы все проблемы между собой», — заявил RTVI Миронов.

По его словам, такой «коммерческий подход» гарантирует продолжение конфликта до тех пор, пока он остается выгодным США. По мнению политика, Москве стоит воспользоваться опытом Тегерана.

«Пример войны США с Ираном в этом смысле очень показателен: именно с помощью экономических рычагов исламская республика вынудила Соединенные Штаты отказаться от продолжения агрессии. Более того, она еще может вынудить Вашингтон сократить поддержку Израиля и тем самым прекратить атаки на Ливан. Вот реальное миротворчество, а не мифотворчество Трампа!» — отметил депутат.

Выход, по мнению Миронова, один — симметричное экономическое давление.

«Убежден, что Россия должна действовать так же: ввести полный запрет на поставки и транзит критически важных товаров, а также товаров двойного назначения в недружественные страны. Перекрыть не просто газ, но и кислород всем, кто спонсирует и разжигает войну с нами», — подчеркнул политик.

Еще в апреле WSJ сообщала, что Пентагон ведет предварительные переговоры с автоконцернами и производителями комплектующих о возможном наращивании выпуска вооружений и боеприпасов. По данным издания, General Motors обсуждала с Lockheed Martin изготовление широко используемых деталей, которые позволили бы увеличить запасы боеприпасов. По информации The New York Times, переговоры с Ford и General Motors находятся на ранней стадии, а конкретные проекты пока не согласованы.