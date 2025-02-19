Не всем в мире понравится «нормализация диалога» России и США, поэтому некоторые силы будут пытаться его подорвать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который публикует фрагмент диалога в своем телеграм-канале.

«Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится факт нормализации диалога России и США. И очевидно, что эти “те” будут делать что-то, чтобы подорвать диалог двух стран», — сказал Песков и добавил, что у этих сил отсутствуют «красные линии».

По словам официального представителя Кремля, в этом контексте от Киева можно ожидать «что угодно», поэтому «нам всем нужно быть начеку».

Говоря о переговорах российских и американских представителей в Эр-Рияде, Песков подчеркнул, что страны условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Сейчас говорить о том, сколько уйдет на это времени — дни или недели, невозможно. <…> Эта работа активно и будет продолжаться. <…> Даны уже поручения нашим дипломатам быстро собрать <…> группы на экспертном уровне, чтобы начать переговоры всех соответствующих вопросов», — пояснил Песков.

Он уточнил, что Москва и Вашингтон условились прежде всего начать с нормализации работы посольств, которые в настоящее время «абсолютно парализованы».

«Что их посольства в Москве, что наше посольство в Вашингтоне. Надо сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, его реанимировать и пойдет работа», — убежден пресс-секретарь российского президента.

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые с начала боевых действий на Украине российско-американские переговоры — они длились 4,5 часа. С российской стороны во встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представили госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу «очень хорошей» и отметил, что он теперь «намного более уверен» в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговоры с американскими представителями были «полезными».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что российско-американские переговоры прошли «неплохо». Делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», добавил он. На вопрос о том, сближаются ли Россия и США, Ушаков ответил, что пока «трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был».

Он добавил, что на переговорах обсуждалась встреча Путина и Трампа, однако она вряд ли состоится на следующей неделе. Ранее о таких сроках со ссылкой на неназванные источники писало агентство Bloomberg.