Президент Украины Владимир Зеленский не хочет воспринимать «реальное положение дел на земле», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что со времен Стамбула «ситуация на земле поменялась».

«Президент [России Владимир] Путин неоднократно об этом говорил, что когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы, но с тех пор за 2,5 года ситуация на земле поменялась, и только слепой может этого не видеть, и глухой не хотеть этого слышать», — сказал Песков (цитата по радио «Маяк»).

Ранее Зеленский заявил, что Киев никогда не признает право Москвы на утраченные им территории, «даже если это будет сделано для достижения мирного соглашения». Украинский лидер также повторил, что согласится на прекращение огня только в обмен на надежные гарантии безопасности, которые «будут пользоваться доверием народа его страны».

Путин среди условий для начала переговоров об урегулировании конфликта предлагал Украине вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, а также отказаться от членства в НАТО. Киев счел эти требования ультимативными.

Глава МИД России Сергей Лавров также исключил варианты обмена территориями и заморозки по линии фронта.

«Были идеи, давайте оставим линию соприкосновения — вот эта российская, эта — украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей», — убежден министр.

Он добавил, что «от расистских законов» якобы должно быть освобождено и «то, что останется от Украины». «Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных русской культурой», — утверждает Лавров.

О европейском саммите по Украине в Лондоне

Песков также прокомментировал и состоявшийся 2 марта саммит лидеров ЕС и Украины в Лондоне. По словам официального представителя Кремля, рассуждения Евросоюза о возможном увеличении помощи Киеву — «это явно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий».

«Это наше понимание. А все остальное будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться. И какие мирные планы будут выноситься на обсуждение», — заявил Песков.

Он отметил, что сейчас будет востребована любая конструктивная поддержка в процессе урегулирования российско-украинского конфликта.

«Явно кому-то придется приложить изрядные усилия в плане диалога с Вашингтоном, чтобы нивелировать тот неприятный осадок, который наверняка остался в Белом доме после общения с Зеленским. Очевидно, что сделать это будет не просто», — считает Песков.

По его мнению, кто-то должен заставить Зеленского поменять позицию и «захотеть мира». Если это сделают европейцы, «честь им и хвала», сказал официальный представитель Кремля.

О попытках Запада изъять замороженные активы

В случае попыток изъять замороженные активы России западным странам могут грозить «очень серьезные судебные и юридические последствия», заявил Песков.

«Подобные действия не могут не остаться без последствий очень серьезных. Конечно, мы воспринимаем это как незаконное намерение и в случае, если будут попытки реализации, то они будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия», — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что «трезвые голоса» по этому вопросу на Западе «находятся в меньшинстве». Они призывают «одуматься и не совершать таких действий, которые могут существенно подорвать доверие международных инвесторов».