Потребности в мобилизации в России нет: в стране «очень активно» идет набор добровольцев-контрактников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал выводы газеты Financial Times (FT) о том, что новая мобилизация станет неизбежной к концу 2024 — началу 2025 года.

В беседе с РИА Новости Песков заявил, что «вряд ли FT понимает реальную картину».

«Можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — сказал Песков.

Financial Times в своей статье ссылалась на неназванного собеседника, близкого к Минобороны России. По его словам, чтобы сохранить преимущество на поле боя, России, возможно, скоро придется «выйти за рамки» нынешней стратегии набора военнослужащих в ряды ВС.

«Правительство может продолжать использовать эту систему еще какое-то время. [Однако] к концу этого или началу следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной», — утверждал источник газеты.

По его оценке, пока российские власти не будут готовы объявить новый этап мобилизации, «значительное наступление» летом 2024 года провести не получится. В то же время пока они якобы «готовы жертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте», чтобы «оградить остальную часть общества» от участия в военных действиях, добавил собеседник FT.

В статье говорилось, что, по оценкам Минобороны Великобритании, России удается каждый месяц набирать порядка 30-40 тыс. желающих принять участие в военной операции на Украине.

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Тогда он пояснял, что она коснется «прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Спустя примерно месяц Минобороны отчиталось, что мобилизовано 300 тыс. резервистов.

Президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года отмечал, что «поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается» — это «полторы тысячи [человек] ежедневно по всей стране». Глава государства уточнял, что к тому моменту было набрано 486 тыс. добровольцев, хотя планировалось набрать 412 тыс. Таким образом, по его словам, необходимость в проведении новой мобилизации отсутствовала.

Минобороны в начале апреля отчитывалось о росте желающих стать контрактниками. С начала 2024 года служить по контракту пошли более 100 тыс. человек, ежедневно в пункты отбора на контрактную военную службу приходят до 1,7 тыс. человек, утверждали в оборонном ведомстве.

Министр обороны России Андрей Белоусов после вступления в должность в середине мая назвал одной из приоритетных задач ведомства комплектование российских ВС и набор контрактников, но подчеркнул, что «речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах».

В январе 2024 года Путин сообщал, что в боевых действиях на Украине с российской стороны участвуют свыше 600 тыс. человек.