Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщение агентства Bloomberg о том, что Москва якобы готова рассмотреть отказ от требования нейтралитета Украины и ее невступления в НАТО.

«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», ― сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

В публикации Bloomberg говорится со ссылкой на два «близких к Кремлю» источника, что в декабре 2023 года Россия якобы передала высокопоставленным чиновникам США «сигналы» о готовности к переговорам по Украине и, возможно, к обсуждению гарантий безопасности для страны. Сигналы якобы были переданы через посредника, имя которого источники агентства отказались называть.

По их словам, президент России Владимир Путин, «возможно, готов» подумать над отказом от двух ключевых требований к Украине ― иметь нейтральный статус и не вступать в НАТО. Взамен Киеву придется признать российскими все присоединенные территории, утверждают источники Bloomberg.

Дмитрий Песков в комментарии агентству заявил, что Путин неоднократно говорил об открытости России к переговорам по Украине.

«Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы достичь их дипломатическим путем. В противном случае военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», ― сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что Вашингтону ничего не известно о заявленных изменениях в позиции России, а решать вопрос о переговорах должна сама Украина.

17 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Давосе, что не видит перспектив для переговоров о долгосрочном прекращении огня на Украине. По его словам, Россия должна показать готовность к переговорам на условиях уважения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В этом случае США ее поддержат, отметил Блинкен.

Посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф в специальном интервью RTVI заявил, что Берлин не видит со стороны России серьезных намерений вступить в переговоры.