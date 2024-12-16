Будущее российских баз в Сирии пока не определено, Москва находится в диалоге по этому поводу с силами, контролирующими ситуацию в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас каких-то окончательных решений на этот счет нет. Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране», — сказал Песков (аудиозапись приводит радиостанция «Маяк»).

По словам представителя Кремля, все «будет определяться в ходе диалога». Так он ответил на вопрос о том, принято ли решение о судьбе российских баз в Сирии и справедливы ли сообщения о том, что Россия может разместить свои базы в Ливии вместо Сирии.

России принадлежат два военных объекта в Сирии — авиабаза Хмеймим, расположенная в провинции Латакия, и пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ в портовом городе Тартус. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

На прошлой неделе агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что Россия близка к заключению соглашения с новыми сирийскими властями о сохранении своих военных баз в Сирии. Агентство называло это «основной целью Кремля после падения [власти] президента Башара Асада».

Замглавы МИД России Михаил Богданов тогда же сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*, обсуждались вопросы «обеспечения безопасности нашей дипломатической миссии и российских граждан, которые находятся на территории Сирии».

С 27 ноября сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой боевиков ХТШ* начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вошли в Дамаск и сообщили о свержении прежнего руководства страны.

Асад и его семья получили убежище в России — Москва приняла такое решение, исходя «из соображений гуманитарного характера». Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера ХТШ*, 10 декабря объявил о своем назначении главой временного правительства, которое будет сформировано под его руководством.

* организация признана в России террористической и запрещена