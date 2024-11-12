В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестована квартира в центре Москвы площадью более 300 кв. м., стоимость которой оценивается более чем в 500 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, квартира находится в районе Арбат, ее кадастровая стоимость составляет примерно 116 млн рублей. По оценке сервиса «Циан», стоимость квартир в этом доме с площадью меньшей, чем у Иванова, достигает 520 млн рублей.

РИА Новости отмечает, что в этой квартире была зарегистрирована бывшая супруга экс-замминистра Светлана.

По информации из базы данных столичных судов общей юрисдикции, ходатайство о наложении ареста на имущество в конце июня удовлетворил Басманный суд Москвы. Номер уголовного дела, указанный в постановлении, совпадает с номером дела Иванова, по которому также были арестованы его счета и автомобили.

О пятикомнатной квартире Иванова стоимостью в полмиллиарда рублей еще в апреле писал «Коммерсантъ». По данным газеты, недвижимость находится на Поварской улице, пролегающей в районе Арбат.

Дело Тимура Иванова

Тимура Иванова арестовали в апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Фигурантами дела также стали директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В сентябре ТАСС сообщил, что уголовное дело в отношении Иванова связано со строительством трех кадетских корпусов «Олимпситистроем». При проверке строительства были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млн рублей. По версии следствия, Иванов получил от Фомина взятку за преференции «Олимпситистрою».

В том же месяце суд арестовал два нежилых помещения особняка в Чистом переулке в Москве площадью около 650 кв. м и более 330 кв. м. Также суд наложил арест на 43 банковских вклада, имеющих отношение к экс-замминистра.

В начале октября Иванову предъявили новое обвинение в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) по двум эпизодам. Первый связан с растратой более 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц» путем перечисления на счета иностранных компаний под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Во втором эпизоде речь идет о растрате 200 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы, которые были оплачены через дочернюю структуру Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед».

Иванов вину не признает.