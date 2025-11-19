В Испании Новый год невозможно представить без маленькой тарелки с двенадцатью виноградинами. Их едят под бой курантов — быстро, почти в такт секундам, иногда сбиваясь и смеясь. На первый взгляд это просто игра, но у традиции есть своя история и символика.

Считается, что обычай появился в 1909 году, когда виноградарям в провинции Аликанте достался необычайно щедрый урожай. Чтобы не потерять лишний виноград, его предложили превратить в праздничный символ: есть по одной ягоде на каждый удар часов. Простая и веселая идея быстро распространилась по стране. Позже традицию дополнила символика: двенадцать ягод — двенадцать месяцев будущего года, а успеть съесть их вовремя — значит привлечь удачу.

Главные секунды праздника проходят на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль. Тысячи людей собираются перед башней с часами, миллионы смотрят прямую трансляцию. Камера показывает куранты крупным планом, и вся страна одновременно тянется к тарелкам с виноградом. Это мгновение давно стало символом единства. Независимо от города, возраста и планов, все делают одно и то же.

Чтобы уложиться в короткий промежуток времени, испанцы заранее готовят виноград: выбирают ягоды без косточек, иногда очищают их от кожицы. Новогодний стол может быть разным, но виноград на нем стоит обязательно, даже у тех, кто не верит в приметы. Здесь говорят, что это не суеверие, а настроение.

Сегодня традиция распространилась и за пределы Испании, но именно здесь она звучит особенно тепло. Новый год начинается с двенадцати сладких ягод — маленького ритуала, который приносит улыбку и ощущение, что впереди будет светлый и добрый год.