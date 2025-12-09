В преддверии Дня героев Отечества «Почта России» представила новую почтовую марку, увековечивающую память о Герое Российской Федерации, старшем лейтенанте Максиме Песковом. Торжественная церемония гашения состоялась в Томске, в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», где вместе с почтовиками в событии приняли участие родители героя — Елена Александровна и Владимир Вячеславович Песковые.

Для церемонии был выпущен специальный конверт и художественный штемпель. Марка тиражом 37,5 тыс. экземпляров продолжает масштабную серию «Герои России», которую «Почта России» выпускает на протяжении нескольких лет.

Максим Владимирович Песковой родился 7 октября 1995 года в Томске в семье офицера МВД. Свою жизнь с юности связал со службой: учился в школе №53, затем с 2008 по 2013 год — в Томском кадетском корпусе. В 2013 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, где был зачислен в 1-ю роту, носящую имя Героя Советского Союза старшего лейтенанта Н. А. Шорникова.

После выпуска в 2018 году лейтенант Песковой был направлен для прохождения службы в легендарную 150-ю мотострелковую Идрицко-Берлинскую дивизию, дислоцированную в Новочеркасске. К 2022 году он уже командовал разведывательной ротой и имел квалификацию парашютиста 1-го разряда.

С первых дней спецоперации на Украине старший лейтенант Песковой со своей разведротой выполнял боевые задачи.

17 марта 2022 года его группа, выполняя задание, неожиданно попала в засаду в одном из населенных пунктов. Завязался тяжелый неравный бой. В критический момент боеприпас противника попал в расположение российских разведчиков. Максим Песковой, мгновенно оценив угрозу жизни своих подчиненных, бросился на гранату и накрыл ее своим телом. Ценой собственной жизни командир спас товарищей, что позволило группе выстоять и успешно выполнить поставленную боевую задачу.

Указом президента Российской Федерации от 5 апреля 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Максиму Владимировичу Песковому было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Медаль «Золотая Звезда» была вручена его родителям на церемонии прощания в Томске 7 апреля 2022 года.

В честь героя в июне 2022 года был установлен бюст в Новосибирском высшем военном командном училище, его имя присвоено Томскому кадетскому корпусу (28 июня 2022). На зданиях корпуса и школы №53 открыты мемориальные доски. Теперь память о герое будет путешествовать по всей стране и миру на конвертах с новой почтовой маркой, напоминая о самопожертвовании и высочайшей доблести российского офицера.