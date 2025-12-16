Свыше 139 тыс. человек были сняты с миграционного учета из-за отсутствия геоданных в приложении «Амина» с момента старта пилотного проекта по учету иностранных граждан 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

С 1 сентября в Москве стартовал пилотный проект по учету иностранных граждан. По прибытии в Москву и Подмосковье они обязаны скачать специальное приложение «Амина», которое собирает данные о местонахождении трудовых мигрантов в регионе. С момента начала эксперимента с учета снято 139 тыс. 236 человек, сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что после установки приложение передает сведения о геолокации в МВД России. Если данные не поступят в ведомство в течение трех дней, то иностранец получит уведомление с напоминанием о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать территориальное подразделение МВД России о его изменении.

«В случае отсутствия данных о геолокации абонентского устройства в течение более трех рабочих дней с момента последнего мониторинга иностранный гражданин будет снят с учета. Данное нарушение повлечет за собой внесение гражданина в Реестр контролируемых лиц», — рассказали в МВД.

Устанавливать приложение «Амина» обязаны прибывающие в регион для работы граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины.