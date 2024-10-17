87% россиян выступили против налога на бездетность, следует из результатов опроса сервиса Superjob. В исследовании приняли участии 1600 респондентов из всех округов страны.

Согласно результатам опроса, 61% россиян выступил однозначно против введения налога на бездетность, 26% — скорее против. При этом женщины возражают несогласие чаще мужчин — 92% против 83%.

«Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз», — приводит Superjob мнение одного из респондентов.

Чаще однозначно против инициативы выступают россияне в возрасте до 34 лет (75%), в то время как среди людей старше 45 лет категоричны в данном вопросе 58%. По мнению опрошенных, государству необходимо «сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно», а не наказывать население за отсутствие детей.

Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (68% против 61% среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц). Также инициативу не поддержали и бездетные россияне — 96% опрошенных, которые не имеют детей, но хотят их в будущем, и 98% респондентов, у кого нет детей и нет желания их заводить.

В октябре с предложением вернуть налог на бездетность выступил в эфире телеканала «Царьград» депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он считает, что полученные средства можно направить на ремонт детских домов и помощь сиротам. Парламентарий уточнил, что не столько предлагает ввести налог, сколько хочет, чтобы «это было». На вопрос, понимает ли депутат, что его будут критиковать за такие идеи, генерал ответил, что ему «фиолетово».

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила RTVI, что ее коллега не должен «травмировать» и «пугать» молодых россиян своими призывами. По ее словам, «настоящий мужчина оставляет о себе память своими поступками, и сегодня настоящие мужчины находятся в зоне СВО», а Гурулеву «хорошо с теплого депутатского кресла <…> делать подобные заявления».

Зампред того же комитета Госдумы Виталий Милонов заверил, что возрождать налог на бездетность в России не планируют. От непродуманных идей, подобных призыву ввести налог на бездетность, предостерег коллег и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в эфире НТВ озвучил идею взимать с бездетных семей по 30-40 тыс. рублей в месяц на содержание чужих детей. Как пояснил Зубец, он исходит из того, что бездетные семьи «экономят на детях» и должны поделиться этими сэкономленными средствами.

Инициативу Зубца раскритиковала уполномоченный по защите прав детей в Москве Ольга Ярославская. Она назвала подобные высказывания «экстремизмом против детства».

Позднее экономист пожаловался на угрозы, с которыми столкнулся после того, как озвучил свою инициативу. В разговоре с «Подъемом» он рассказал, что на него напали три категории людей: «хамская группа», чистые боты и коммунисты-большевики.

«Пока все это не переходит некоей площадной брани. Обращаться в полицию я пока не собираюсь. И потом, вот эта волна хейта потихоньку сходит на нет. Уже гораздо спокойнее, чем на прошлой неделе. <…> Меня это нисколько, на самом деле, не задело, потому что в жизни есть какое-то количество мерзавцев, которые начинают травить. Я человек уже немолодой, я привык», — подчеркнул он.