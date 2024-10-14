В Кремле и РПЦ по просьбе РИА Новости оценили предложение ввести в России налог на бездетность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал изучить опыт существования такого налога в СССР и сделать экспертное заключение о том, был ли он эффективным. В РПЦ назвали идею налога на бездетность «провокацией» с целью помешать принять закон о запрете пропаганды чайлдфри.

Кремлю пока неизвестно, что имеется в виду под этой инициативой, «важно знать детали», указал Песков.

«Надо проанализировать этот [советский] опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Налог на бездетность, официально известный как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан», действовал в СССР с ноября 1941 года и был отменен 1 января 1992-го. Согласно этой норме, одинокие и семейные бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 5-6% от зарплаты, в зависимости от дохода и места и места жительства. От уплаты налога освобождались люди с зарплатой меньше 70 рублей, бездетные по состоянию здоровья, монахи и монахини с обетом безбрачия, студенты.

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что «активность некоторых общественных деятелей», выступающих с идеей налога на бездетность, «работает на ослабление суверенитета России».

«В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри. <…> Все это еще раз подтверждает правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур», — сказал представитель РПЦ.

Чайлдфри (англ. сhildfree) — идеология, которая подразумевает сознательное решение человека не заводить детей. В Госдуме на рассмотрении находится пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри в рекламе, медиа и кино и об административной ответственности за это по аналогии с пропагандой ЛГБТ* и смены пола. Штрафы будут составлять до 400 тыс. рублей для физических лиц и до 5 млн рублей для юридических. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что закон рассмотрят в приоритетном порядке до конца декабря.

Налог на бездетность: «за» и «против»

В октябре с предложением вернуть налог на бездетность выступил в эфире телеканала «Царьград» депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его мнению, собранные таким образом средства можно направить на ремонт детских домов и помощь сиротам. Гурулев уточнил, что он не столько предлагает ввести налог, сколько хочет, чтобы «это было». На вопрос, понимает ли депутат, что его будут критиковать за такие идеи, генерал ответил, что ему «фиолетово».

Комментируя RTVI заявление Гурулева, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что ее коллега не должен «травмировать» и «пугать» молодых россиян своими призывами. Она напомнила о молодых бездетных мужчинах в зоне военной операции на Украине и упрекнула генерала в том, что он озвучивает такие идеи «с теплого депутатского кресла». Зампред того же комитета Госдумы Виталий Милонов заверил, что возрождать налог на бездетность в России не планируют.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег коллег от непродуманных идей, подобных призыву ввести налог на бездетность. «Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», — указал он.

Позднее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в эфире НТВ озвучил идею взимать с бездетных семей по 30-40 тыс. рублей в месяц на содержание чужих детей. Как пояснил Зубец, он исходит из того, что бездетные семьи «экономят на детях» и должны поделиться этими сэкономленными средствами.

Уполномоченный по защите прав детей в Москве Ольга Ярославская раскритиковала инициативу Зубца. «Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкивается с трудностями. Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле это настоящий экстремизм против детства», — подчеркнула детский омбудсмен.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России