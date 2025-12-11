В городе Петрове Вале в Волгоградской области частично обрушился многоквартирный дом. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
«По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших: трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь: все доставляются в медучреждения города Камышин», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, ЧП связано с нарушениями при эксплуатации газового оборудования.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился оказать всю необходимую поддержку пострадавшим жителям. По данным регионального управления МЧС, общая площадь разрушений составила 90 квадратных метров.
Ведомство также сообщает, что спасателям удалось извлечь из-под завалов одного человека и эвакуировать 48 жильцов. Для временного размещения людей организован специальный пункт. В ликвидации последствий ЧП задействованы 29 человек личного состава и 12 единиц техники.