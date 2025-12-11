В городе Петрове Вале в Волгоградской области частично обрушился многоквартирный дом. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших: трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь: все доставляются в медучреждения города Камышин», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ЧП связано с нарушениями при эксплуатации газового оборудования.

Как пишет портал V1, согласно показаниям очевидцев, в результате взрыва была полностью разрушена квартира на четвертом этаже в угловой части дома 66 по улице Ленина. Прилегающая территория оказалась завалена обломками, а в окнах соседних домов выбиты стекла. «Там все оцепили. Хозяйственный магазин внизу завалило кирпичами. Из квартиры все вылетело, рухнуло, плиты висят железобетонные, которые не знаю, за что там держатся. И туда лезут сотрудники МЧС, пробивают стенку в другую комнату. Там кто-то очень сильно кричит, голос мужской», — рассказал один из собеседников портала.

По словам местных жителей, запах газа в подъезде они почувствовали примерно за час до взрыва.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился оказать всю необходимую поддержку пострадавшим жителям. По данным регионального управления МЧС, общая площадь разрушений составила 90 квадратных метров.

Ведомство также сообщает, что спасателям удалось извлечь из-под завалов одного человека и эвакуировать 48 жильцов. Для временного размещения людей организован специальный пункт. В ликвидации последствий ЧП задействованы 29 человек личного состава и 12 единиц техники.