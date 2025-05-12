В Курской области выявили более 70 сотрудников органов власти, которые в прошлом привлекались по уголовным делам или были освобождены от ответственности по причинам, недостаточным для их реабилитации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки», — написал он.

По словам Хинштейна, все лица, которые работают в органах власти Курской области и подведомственных учреждениях и при этом ранее привлекались по уголовным делам или были освобождены от ответственности по «нереабилитирующим причинам», внесены в отдельный список. Каждому профильному заместителю передадут фамилии тех, кто входит в их должностной круг. «Отдельно будем отрабатывать и с главами», — добавил Хинштейн.

О недопустимости брать на работу в структуры госвласти людей, привлекавшихся за коррупцию и по другим уголовным статьям, врио губернатора заявил в апреле. Незадолго до этого по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями под домашний арест отправили и.о. гендиректора областного Центра компетенции развития городской среды Ирину Одеркову.

Хинштейн тогда написал в своем канале, что у него также есть вопросы по назначению и.о. директора Центра занятости Курской области Павла Моисеева, который также привлекался к ответственности за отчуждение муниципальной собственности в интересах своей семьи.

«Брать на работу в органы власти и их подведы людей, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, недопустимо! Поручил проверить, есть ли в системе власти и подведомственных учреждениях лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности — таким в наших рядах не место», — заключил Хинштейн.

Экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн был назначен главой Курской области указом президента Владимира Путина в декабре. Прежний губернатор Алексей Смирнов досрочно сложил полномочия, отработав в должности чуть более полугода. В середине апреля Смирнова и бывшего первого вице-губернатора Алексея Дедова задержали по обвинению в хищении более 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Комментируя расследование, Хинштейн написал, что «мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идет о воровстве в сфере обороны». После ареста Смирнова он также рассказал, что позвал священника, чтобы тот освятил его кабинет в здании облправительства.