Президента США Джо Байдена теоретически могут отстранить от должности до истечения срока после разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал такой вариант возможным, но маловероятным.

«Конечно, Байдена могут отстранить, использовав, например, 25-ю поправку Конституции США, которая позволяет передать полномочия вице-президенту, если больше половины кабинета министров считают главу государства неспособным выполнять свои обязанности. Другое дело, очень маловероятно, что мы увидим это в ближайшее время», — заявил Дудаков.

По словам политолога, команда вице-президента Камалы Харрис уже призывает Байдена уйти с поста. С таким предложением выступал экс-директор по коммуникациям Джамал Симмонс, который утверждал, что это решение позволит демократам подготовить почву для следующей женщины-кандидата и избавить ее от «исторического бремени первой женщины-президента».

«На самом деле он до 20 января досидит на посту президента, а потом уже не нужно будет ничего менять, потому что придет новый глава государства Дональд Трамп со своей, республиканской, командой», — заключил Дудаков.

О том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России ракетами ATACMS, сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники. По словам неназванных чиновников, такое решение было принято в ответ на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска». Белый дом и Госдепартамент США комментариев по поводу сообщений прессы не давали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если такое решение действительно было принято, то это означает «качественно новый виток напряженности». По оценке Кремля, уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги с тем, чтобы «продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать нагнетание напряженности вокруг этого конфликта».