Сирена звучит в Оренбурге, в городе проводится массовая эвакуация в связи с крайне опасной паводковой ситуацией, сообщил мэр города Сергей Салмин в телеграм-канале.

«Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна», — пишет глава Оренбурга.

По словам Салмина, за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и составляет 1 143. Эти значения опасны.

Мэр обратился к жителям ЖК «Гранд-парк», поселков им Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок. «Срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — сказал он.

Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов ранее сообщил, что подтоплены еще 361 дом и 900 приусадебных участков. По его словам, за ночь были вывезены с подтопленных территорий 99 человек, в пунктах временного размещения сейчас размещены 165 жителей Оренбурга. Замглавы также отметил, что на данный момент пострадавших в результате паводка в городе нет.

С 4 апреля в Оренбургской области из-за половодья введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Когда в Орск — второй по величине город области, где из-за паводка прорвало дамбу, — по поручению президента России Владимира Путина 7 апреля прибыл глава МЧС, чрезвычайная ситуация в регионе была переквалифицирована в федеральную. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Орске и Оренбурге.

11 апреля Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что ущерб из-за подтоплений предварительно оценивается в 40 млрд рублей. Глава региона также отчитался Путину о двукратном повышении суммы единовременной матпомощи, выплачиваемой эвакуированным жителям региона. По его словам, прием заявлений на получение этого пособия организован через МФЦ и портал «Госуслуги», а помощь в оформлении оказывают в пунктах временного размещения и в каждом муниципальном образовании.