Приговоренный к 10 годам лишения свободы за взятки бывший подполковник Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Алеев вышел из колонии и отправился в зону специальной военной операции (СВО), сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки московских судов.

Алеев возглавлял Центр электронного декларирования Центральной акцизной таможни. В марте 2023 года его арестовали за получение взятки в размере 22 тысячи долларов. Вторым фигурантом дела стал сообщник обвиняемого — заместитель начальника Центрального таможенного управления ФТС Александр Беглов. По версии следствия, они вдвоем получили от ООО «Тракер» денежное вознаграждение, пообещав взамен ускорить таможенное оформление подакцизных автомобилей и других товаров.

В ходе обысков у Алеева была обнаружена и изъята крупная сумма денег наличными — 91 тысяча долларов (около 7 млн рублей по актуальному на тот момент курсу) и почти 18 млн рублей. Таможенник утверждал, что взял эти средства в долг на личные цели и ради оказания помощи участникам СВО.

Приговор Алееву вынесли в декабре 2024 года. Суд отправил его на 10 лет в колонию общего режима и лишил звания подполковника ФТС. Беглов на этапе следствия заключил сделку о сотрудничестве и был приговорен к восьми годам лишения свободы.

В прошлом году Алеев обратился в суд с иском против ФТС, потребовав восстановить его в должности после увольнения по инициативе работодателя. Сейчас, как следует из картотеки судебных дел, рассмотрение его заявления приостановлено в связи с участием истца «в боевых действиях либо в условиях чрезвычайного или военного положения».

Кроме того, Алеев подал апелляцию на решение Никулинского суда, который по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства найденные у таможенника 25 млн рублей. РИА Новости сообщает, что рассмотрение этой жалобы тоже приостановлено из-за отправки истца в зону СВО.