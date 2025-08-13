Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Халил Арсланов, отбывающий наказание за мошенничество в особо крупных размерах при закупках оборудования для Главного управления связи, подал прошение об отправке в зону СВО. По данным источников «Коммерсанта», он уже успешно прошел медицинскую комиссию, находясь в следственном изоляторе.

Как пишет издание, Арсланов на днях официально обратился с просьбой о подписании с ним контракта, направив соответствующие заявления руководству «Матросской Тишины» и территориальному военкому. Медицинская комиссия, проведенная в СИЗО, признала его годным.

Возрастных ограничений для участия в спецоперации у 61-летнего экс-замначальника Генштаба нет — верхний порог для высших офицеров установлен на отметке 70 лет. При этом под следствием и судом Арсланов оказался в генеральском звании, но участвовать в боевых действиях готов в любом качестве.

«Во время боевых действий мое место на передовой, а не в СИЗО»», — заявил генерал-полковник «Коммерсанту» через своего представителя.

По его словам, Арсланов независимо от уголовного дела и уже состоявшегося по нему приговора «в первую очередь солдат своей страны».

Однако не все формальности по заявлению Арсланова пока урегулированы, отмечает газета. В случае его отправки в зону СВО уголовное преследование будет приостановлено, а при получении им государственной награды — полностью прекращено. Как сообщают источники «Коммерсанта», во время следствия и суда генерал не раз обращался с просьбами о возвращении на службу, однако эти ходатайства остались без удовлетворения.

В начале июля суд приговорил Арсланова к 17 годам заключения за хищение 6,7 млрд рублей в ходе закупок радиостанций. Этот случай стал одним из самых масштабных в череде коррупционных скандалов, вскрытых в российском оборонном ведомстве с весны 2024 года.

Следствие установило, что Арсланов умышленно утверждал завышенные цены на портативные радиостанции, присвоив таким образом 6,7 млрд рублей. Однако сам обвиняемый категорически отвергал предъявленные обвинения, называя их «надуманными». В своих показаниях он подчеркивал, что поскольку оборудование предназначено для специальных военных нужд, объективной рыночной стоимости для него якобы не существует.

Суд признал Арсланова виновным по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290). В качестве наказания бывший замначальника Генштаба приговорен к 17 годам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 24,5 млн рублей. Помимо этого, он лишен звания генерал-полковника и государственных наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» и орден Жукова.

Уголовное преследование экс-заместителя начальника Генштаба ВС РФ было инициировано еще в 2020 году. Судебные заседания по делу проводились в закрытом режиме без доступа публики. На протяжении всего процесса Арсланов категорически отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям, утверждая, что стал жертвой провокаций.

Преемник Арсланова на посту начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба Вадим Шамарин также оказался в центре коррупционного скандала. В мае 2024 года его задержали по подозрению в получении взятки от руководства компании-подрядчика в обмен на увеличение объемов госзакупок для нужд военного ведомства. В апреле текущего года Шамарина приговорили к семи годам лишения свободы.