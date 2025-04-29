У большинства жителей Одессы нет ничего общего с нынешними властями Украины, считает помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, жители украинских регионов, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее.

«Вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», — заявил Патрушев в интервью ТАСС.

Помощник российского главы утверждает, что в мае 2014 года Одесса стала ареной для «хладнокровных убийств, безнаказанных преступлений на национальной почве». Порт города, по его словам, превратили «в хаб для переброски вооружения, пункт базирования морских диверсантов».

На вопрос, претендует ли Россия на украинские порты и планирует ли обсуждать это в процессе урегулирования, Патрушев ответил: «Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии».

В 2023 году президент России назвал Одессу русским городом, а также отметил, что «весь юго-восток Украины всегда был пророссийским». По словам Путина, «все об этом знают, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились».

В марте 2025 года помощник украинского главы заявил The New York Times, что в Киеве беспокоятся, что президент США Дональд Трамп может включить в повестку урегулирования критически важный порт Одесса. На чем основаны такие опасения, газета не уточнила.

Позднее представители Российского союза промышленников и предпринимателей, которые 18 марта участвовали в закрытой встрече с Путиным, рассказали, что Москва не будет претендовать на Одессу и «другие территории, сейчас принадлежащие Украине», если Запад «в ближайшее время» признает Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в составе России.