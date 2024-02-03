Журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов впервые прокомментировал документальный фильм, вышедший на телеканале «Россия 24» в конце 2023 года, в котором рассказывалось о деталях его уголовного дела о госизмене. Письмо, с его оценкой ленты, опубликовано в телеграм-канале «СвободуСафронову!».

Сафронов отметил, что получил много писем от людей, которые хотели узнать, видел ли он выпуск программы «Честный детектив» на телеканале «Россия 24», где шла речь о его уголовном процессе.

«Теперь могу сказать, что смотрел. Мнение мое не изменилось: все выглядит как очень и очень слабая попытка следствия оправдаться за содеянное. То, что было показано из «материалов дела» — не вызывает ничего, кроме хохота», — написал он.

По словам Сафронова, в фильм также не вошло ничего из его собственных слов о ходе дела.

«Но на самом деле я не жалуюсь — любому здравомыслящему человеку (а их, я уверен, большинство) ясно, что вопросов к следствию и прочему очень много. А ответов у них нет. Ну, то есть вообще нет. Oт слова совсем», — добавил журналист.

Он также отметил, что «каких-то особых эмоций» фильм у него не вызвал.

«Поэтому предлагаю тему закрыть, а в письмах общаться про то, что действительно представляет ценность и интерес», — заключил экс-советник главы «Роскосмоса».

Свое письмо Сафронов датировал 27 января.

Что стало известно из фильма «Дело Сафронова»

В документальном фильме «Дело Сафронова», который был показан 23 декабря 2023 года на телеканале «Россия 24», журналист заявил, что возбужденное в отношении него уголовное дело о госизмене является «либо преднамеренными действиями, либо ошибкой следствия». Кроме того, по мнению Сафронова, его действия были квалифицированы неверно.

«Первый эпизод [моего уголовного дела] построен на многолетней слежке, прослушивании моих разговоров, прослушивании моей квартиры и так далее. Ничего из этого ровным счетом не доказало никаких, скажем так, признаков шпионажа, но, тем не менее. это легло в основу сначала обвинительного заключения, а затем уже приговора суда», — заявил журналист.

В документальный фильм «России 24» также вошло интервью со следователем ФСБ Александром Чабаном, который впервые публично заговорил об этом деле. По его словам, журналист использовал работу в «Коммерсанте», где он работал ранее, как предлог, а за сбор секретных данных получал якобы минимум €80 тыс. Сам Сафронов подчеркнул, что у него такой суммы «ни разу не было».

«Против уголовного дела [Ивана Сафронова] привлекали различных общественных и культурных деятелей, которые, не понимая сути обвинения, не понимая материалов уголовного дела, не видя перед собой объем доказательств, давали очень смелые оценки о том, что обвинение абсурдно», — рассказывал Чабан перед камерой.

Он утверждал, что Сафронов передавал чешской разведке данные о российских военных спутниках, «которые выполняли определенные задачи очень важные для Главного разведывательного управления Генерального штаба». Эти сведения, по словам Чабана, впоследствии поступали в распоряжение Главное управление разведки (ГРУ ) Минобороны Украины.

Дело Сафронова

Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года. На протяжении двух лет до вынесения приговора он находился в СИЗО, где ему не разрешались свидания и звонки родным. В октябре 2021 года ему также было запрещено переписываться с родственниками.

В сентябре 2022 года Сафронов приговорили к 22 годам колонии строгого режима. С должности советника главы Роскосмоса его уволили в феврале 2023 года, после этого его этапировали в колонию.

Как утверждает ФСБ, в 2015 году Сафронов якобы рассказал немецкому политологу Демури Воронину информацию, касающуюся российских войск в Сирии, которую тот передал разведке Германии. Помимо этого, Сафронов обвиняется в передаче секретной информации спецслужбам Чехии в 2017 году.