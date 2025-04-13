Президент США Дональд Трамп во время своего первого срока (2017-2021) задал бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко вопрос о принадлежности Крыма. Об этом экс-глава государства рассказал в интервью The New York Times.

По его словам, на одной из встреч Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на один вопрос. Порошенко согласился, после чего американский президент наклонился и спросил: «Скажите, Крым российский?»

Порошенко в ответ назвал Крым украинской территорией и спросил, чем вызван такой вопрос. Трамп заявил, что его «русский друг» сказал ему, что полуостров должен быть российским, рассказал бывший украинский президент.

«Трамп может задавать неожиданные вопросы, я могу сказать, даже невежливые», — отметил Порошенко.

Он не уточнил, кого имел в виду Трамп, говоря о «русском друге».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и страны Запада не признали результаты голосования. Президент России Владимир Путин в 2024 году назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью страны. До этого он заявлял, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

В июне 2024 года Путин представил свою мирную инициативу, предполагающую в том числе признание «новых территориальных реалий». Среди условий для прекращения огня глава государства назвал фиксацию на международном уровне статуса Крыма, Севастополя, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей как субъектов России.

В марте портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках потенциального соглашения о прекращении огня. По информации собеседников издания, в Вашингтоне не исключают обращения к ООН с аналогичной просьбой.

11 апреля Reuters сообщил, что спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, участвующий в российско-американских переговорах, предложил президенту США признать за Россией новые регионы — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как пишет агентство, Уиткофф назвал такое решение скорейшим способом добиться прекращения огня на Украине.