Прокуратура Москвы опубликовала предостережение «в связи с призывами к участию» в неразрешенном массовом мероприятии.

«Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», ― говорится на сайте ведомства.

В прокуратуре предупредили, что организация и проведение таких мероприятий, а также призывы к ним и участие в подобных акциях «могут повлечь наказание вплоть до административного ареста».

В сообщении говорится, что призывы принять участие в массовой акции в центре Москвы распространяются в социальных сетях.

Телеграм-каналы пишут, что после сообщений о смерти оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии N3 Ямало-Ненецкого округа жители Москвы и других городов России начали возлагать цветы к мемориалам в память о жертвах политических репрессий.

В столице полиция дежурит около Соловецкого камня на Лубянке и возле Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, пишет «Осторожно, Москва». По данным канала, полиция пропускает людей к Соловецкому камню группами по шесть человек. Канал сообщает со ссылкой на очевидцев о задержании молодого человека с плакатом на Лубянке и о задержании девушки возле Стены скорби.

Как передает корреспондент RTVI, полиция на проспекте Сахарова призывает людей не задерживаться после возложения цветов, но процессу не мешает.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3. В ведомстве заявили, что политик почувствовал себя плохо после прогулки, потерял сознание и скончался. Попытки реанимировать его ни к чему не привели, врачи скорой помощи констатировали смерть, заявили в УФСИН.

По версии, которую приводят телеграм-каналы, причиной смерти Навального мог стать оторвавшийся тромб. Соратники политика официально не подтверждали факт его смерти. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш* сообщила, что в ЯНАО вылетел его адвокат. Издание Regnum распространило комментарий от имени отца оппозиционера Анатолия Навального о том, что смерть его сына «уже факт». Ярмыш* заявила, что «родственники таких комментариев не давали».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ФСИН «занимается всеми проверками, выяснением» обстоятельств происшедшего. Ведомство направило в ИК-3 комиссию, Следственный комитет заявил о начале процессуальной проверки в колонии.

* признана Минюстом России иноагентом