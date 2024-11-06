МИД России выразил протест послу Молдовы в Москве Лилиану Дарию в связи с недружественными и «дискриминационными» действиями властей республики в отношении российских наблюдателей на президентских выборах. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Перед первым туром выборов, который проходил 20 октября, Центризбирком Молдовы отказал в аккредитации пятерым российским наблюдателям в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Перед вторым туром выборов 3 ноября трем российским членам миссии отказали во въезде несмотря на наличие аккредитации, заявили в МИД.

«Данные шаги были предприняты государством-кандидатом в ЕС, что соответствующим образом характеризует европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство», — отметили в министерстве.

МИД России также сделал представление руководству БДИПЧ ОБСЕ.

Глава отдела ЦИК Молдовы по связям с общественностью Родика Сырбу заявила, что «компетентные органы», у которых «есть право высказывать свое мнение относительно назначенных наблюдателей», рекомендовали избиркому «воздержаться от аккредитации определенных лиц».

Сырбу назвала «незначительным» число наблюдателей, которым отказали в аккредитации. Она добавила, что ЦИК «не комментирует мотивы, которые лежали в основе этого решения». Всего молдавский Центризбирком аккредитовал более 400 международных наблюдателей.

В Молдове 20 октября и 3 ноября в два тура прошли президентские выборы. В первом туре ни один кандидат не набрал больше 50% голосов, необходимых для победы. Во второй тур прошли действующий президент республики Майя Санду, которая поддерживает вступление Молдовы в ЕС, и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло, которого считают сторонником курса на сближение с Россией.

По итогам второго тура ЦИК объявил победителем Санду. Она набрала 55,33% голосов, Стояногло, — 44,67%. Советник Санду по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинил Россию в «массированном вмешательстве» во второй тур выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения голословными, отметив, что упреки не подкреплены «хоть сколько-то достоверной информацией».