Федеральное правительство Германии возложило на Россию ответственность за крупную кибератаку на службу управления воздушным движением и кампанию по вмешательству в выборы. В связи с этими обвинениями российский посол Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ для разъяснений, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на заявление официального представителя немецкого внешнеполитического ведомства Мартина Гизе.

По данным немецкой стороны, хакерская атака на Германскую службу управления воздушным движением (DFS) в августе 2024 года была совершена группой APT28 (известной также как «Fancy Bear»), которая якобы действует в интересах российской военной разведки (ГРУ).

Кроме того, Берлин «с уверенностью» заявляет, что Россия пыталась дестабилизировать внутреннюю ситуацию в ФРГ и повлиять на итоги федеральных выборов. По информации агентства dpa, основными мишенями перед выборами были кандидат от «зеленых» Роберт Хабек и кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

По информации газеты, немецкие спецслужбы установили, что российская сторона якобы распространяла фальшивые документы, поддельные изображения, псевдожурналистские сайты и сфабрикованные свидетельские показания. Целью этих действий, по заявлению представителя МИД, является раскол немецкого общества и подрыв доверия к государственным институтам.

«Основываясь на всестороннем анализе немецких разведывательных служб, мы можем четко определить почерк и доказать ответственность Москвы. <…> Поэтому сегодня утром мы вызвали посла России в министерство иностранных дел и дали понять, что мы очень внимательно следим за действиями России и примем меры против них», — приводит слова Гизе РИА Новости.

Российские власти пока эти обвинения не комментировали. Однако ранее в Кремле неоднократно отвергали выдвигаемые Западом обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, характеризуя их как бездоказательные. При этом Москва не раз указывала на многочисленные случаи реального вмешательства и дестабилизирующих действий со стороны западных государств в отношении России.