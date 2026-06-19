Экспорт аргентинских продуктов в Россию в 2025 году вырос на 20,7% в сравнении с показателями 2024-го, а импорт российских товаров — на 190,6%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные RTVI посольством Аргентины в Москве.

В топ-10 экспортируемых в Россию товаров вошли в том числе соевые бобы, арахис груши, лимоны и лаймы, твердые сыры, замороженные креветки и треска, а также мясные продукты.

В посольстве отметили, что в 2025 году Россия была одной из основных стран, обеспечивших рост аргентинского импорта промежуточных товаров. На первом месте оказался Китай, за ним следует Россия и рядом Бразилия.

«Рост закупок промежуточных товаров у России обусловлен в основном удобрениями, прежде всего монофосфатом аммония и смеси мочевины с аммиачной селитрой», — добавили в аргентинской дипмиссии.

Ранее в интервью RTVI посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра рассказал, что в 2025 году двусторонняя торговля выросла на 33%.

«Дела идут хорошо. На наш взгляд, торговля восстанавливается довольно быстро», — отметил дипломат.