В результате масштабного пожара, который вспыхнул в среду, 26 ноября, в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По в Гонконге число погибших достигло 55 человек. Власти подтвердили эту информацию на пресс-конференции, также сообщив о более чем 70 пострадавших, пишет RTVI US.

Жилой комплекс состоит из восьми башен, в которых проживало более 4600 человек. Возгорание, которое до сих пор не локализовано полностью, может стать самым трагическим по количеству жертв в истории города. По последним данным, в списках пропавших без вести значатся не менее 280 человек. Издание South China Morning Post также сообщает, что около 60 человек остаются в ловушке в высотных башнях жилого комплекса.

Предварительной причиной трагедии считается халатность. По подозрению в непредумышленном убийстве были задержаны трое сотрудников строительной компании, проводившей ремонтные работы. По предварительной информации, здание было покрыто бамбуковыми лесами, а на фасаде использовались легковоспламеняющиеся материалы, что способствовало мгновенному распространению огня — пламя охватило 32 этажа одной из башен всего за пять минут, а затем огонь распространился на другие здания.

Правительство Гонконга пообещало предоставить всем оставшимся без крова временное жилье и выделило на помощь пострадавшим $38,5 млн. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду вечером направил соболезнования и потребовал задействовать все ресурсы для сокращения числа жертв и ущерба. Ранним утром в четверг глава Гонконга Джон Ли посетил пострадавших в больнице, пообещав разобраться в причинах пожара и обрушения бамбуковых лесов в жилом комплексе Wang Fuk Court.

На месте происхождения вместе со спасателями работают волонтеры, которые занимаются эвакуацией домашних животных с использованием специальных кислородных переносок. По данным Reuters, на данный момент спасены более дюжины кошек, несколько собак и черепах.