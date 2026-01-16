Заявления лидеров Италии, Франции и Германии о необходимости диалога с Москвой отражают «позитивную эволюцию» позиции европейцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Мы отфиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров <…> в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе, с русскими надо говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением», — пояснил Песков.

Он напомнил, что «совсем недавно» европейские лидеры выступали с заявлениями, которые «исключали возможность какого-либо диалога с русскими». По утверждению пресс-секретаря российского главы, в них говорилось о необходимости «сокрушительного поражения России».

«Если [высказывания о диалоге с российской стороной] действительно серьезно отражают стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций», — заключил Песков.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время у России нет диалога с ЕС по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

«У нас есть этот диалог с американцами. Высоко ценим усилия американцев в этой связи. И у нас нет в этом плане диалога с европейцами», — сказал он.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и заявил о необходимости искать во взаимоотношениях с ней баланс.

«Если нам также удастся обеспечить возвращение мира и свободы в Европу, если мы, наконец, найдем долгосрочное равновесие с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, <…> если мы добьемся всего этого, дамы и господа, тогда этот Европейский Союз, тогда мы, Федеративная Республика Германия, пройдем еще одно испытание, и тогда мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее после 2026 года», — заверил он.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал «прогрессом» слова Мерца. «Мир нуждается в деэскалации», — написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на своей странице в Х.

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на высказывание канцлера ФРГ фразой «что-то там сдувается, в евроцитадели». По мнению первого зампреда зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, слова Мерца показывают, что европейцы понимают необходимость «многовекторной политики любого государства» в условиях многополярного мира.