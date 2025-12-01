Нижегородские чиновники смогут получать премии в ползарплаты, если будут сообщать о том, что им пытались дать взятку. Указ, который подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вступит в силу с 1 января 2026 года.

«Гражданскому служащему производится выплата единовременного поощрения в размере 50% одного месячного денежного содержания», — говорится в указе.

Подписанный главой региона документ вносит изменения в положение об оплате труда лиц, замещающих госдолжности, для которых губернатор является представителем нанимателя. Выплата премий будет осуществляться по решению руководителя Нижегородской области. Деньги будут поступать «за счет утвержденной сметы расходов на содержание аппарата управления».

Среди возможных правонарушений, о которых должны сообщать госслужащие, упоминаются взяточничество и коммерческий подкуп.

В июле начальник ГУ МВД Ростовской области Александр Речицкий сообщил, что полицейские, отказавшиеся от взяток, теперь получают компенсацию в размере предлагаемой взятки. По его словам, эта мера введена для поощрения антикоррупционного поведения сотрудников.

Речицкий отметил, что всего за первое полугодие 2025 года в регионе выявили 767 коррупционных преступлений, включая 260 случаев взяточничества.

В декабре 2021 года вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов получил премию в размере 47,2 тыс. рублей за отказ от взятки в 3 млн рублей и перечислил эти деньги в «Русфонд». Взятку пыталась дать сотрудница администрации Каменского района, желавшая получить пост главы районной администрации.

Федотов сообщил об инциденте в правоохранительные органы, после чего на чиновницу завели уголовное дело и поместили под домашний арест. Губернатор Олег Мельниченко, комментируя ситуацию, подчеркнул, что времена покупки должностей в регионе закончились.