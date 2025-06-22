Российские военные нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области, сообщило 22 июня Минобороны России. По данным ведомства, погибли более 70 человек.

В сообщении Минобороны уточняется, что удар был нанесен «Искандером-М» с кассетной боевой частью в момент наибольшего скопления личного состава.

Потери украинской стороны превысили 70 человек, говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, уничтожено более 10 автомобилей и прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран».

Днем 22 июня пресс-служба Сухопутных сил ВСУ сообщила об ударе по тренировочному полигону одной из механизированных бригад в момент, когда на нем проводились занятия с военнослужащими. По утверждению украинской стороны, «многочисленных потерь личного состава удалось избежать» — погибли трое военных, 14 получили ранения.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранский в эфире телемарафона заявил, что речь идет о «временном учебном полигоне» в Херсонской области, где военнослужащие не проживают постоянно, а пребывают для выполнения отдельных задач, пишет «Страна.ua». По его словам, за несколько минут до удара личный состав успел рассредоточиться и укрыться, что помогло избежать больших потерь.

«К сожалению, были военные, которые пренебрегли мерами безопасности — большинство из них и пострадали», — добавил Саранский.

Для выяснения обстоятельств произошедшего командование Сухопутных сил ВСУ создало специальную комиссию. Кроме того, в сообщении говорится о принятии дополнительных мер безопасности на случай нанесения повторных ракетных и воздушных ударов.

Удары ВС России по украинским полигонам

За последний месяц российские военные нанесли несколько ударов по объектам, на которых проводится обучение украинских военных. 21 мая Минобороны сообщило, что до 70 военнослужащих погибли в результате удара по лагерю подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ в Сумской области. По данным украинской стороны, речь идет об инциденте во время стрельбищ, погибли шесть человек, более десяти получили ранения. Командира воинской части отстранили.

1 июня в результате ракетного удара по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области — 239-му полигону — погибли 12 военнослужащих, более 60 получили ранения. После этого Михаил Драпатый, занимавший пост командующего Сухопутными войсками ВСУ, объявил об отставке. Позже его назначили командующим Объединенными силами ВСУ. Новым главой Сухопутных войск ВСУ стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

4 июня в ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению Сухопутных войск в Полтавской области. По данным украинской стороны, в результате шесть человек получили ранения.