Интервью американскому журналисту Такеру Карлсону нет в графике украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — подчеркнул Никифоров.

Накануне, 3 июля, Карлсон сообщил, что вскоре может взять интервью у Зеленского. «Кажется, у нас есть [возможность взять] интервью у Зеленского. Мы пытались получить его в течение двух лет, особенно активно после интервью с [Владимиром] Путиным в феврале. Суть в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире», — отметил он.

9 февраля 2024 года вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. В нем российский президент, в частности, заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Кроме того, Путин отметил, что у России нет интереса в том, чтобы нападать на европейские страны и развязывать «глобальную войну».

В апреле Карлсон также выпустил интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым и философом Александром Дугиным.