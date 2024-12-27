Не более чем через год США приобретут трубопровод «Северный поток», убежден президент Сербии Александр Вучич. Такое заявление, как сообщает местное издание «Новости», он сделал в эфире еженедельной программы на телеканале РТС.

Беседа в студии была посвящена возможным сценариям развития событий на международной арене после того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Его инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

Вучич выразил уверенность в том, что при новом президенте «последует ожесточенный конфликт между Америкой и Китаем, который в конце концов завершится соглашением».

«Они пойдут на жесткий конфликт с Китаем, потому что знают, что Китай — их самый большой конкурент за мировое господство. Но им придется договориться с Китаем, и они пойдут в Европу», — спрогнозировал сербский лидер.

По его словам, в рамках этой проевропейской смены курса США наверняка решат выкупить трубопровод «Северный поток». Вучич убежден, что это произойдет не более чем через год — то есть к концу 2025-го. Он также заявил, что уверен в неизбежности достижения соглашения по украинскому конфликту между Россией и США после прихода Трампа к власти.

«А нам, маленьким, надо спрятаться под камень и посмотреть, как спасти свою страну… Проблем будет много, но если мы будем делать свою работу как следует, то я не вижу больших трудностей в будущем», — обратился президент Сербии к жителям республики.

Трамп ранее напоминал, что именно он на своем первом президентском сроке добился остановки строительства газопровода «Северный поток -2», пролегающего по дну Балтийского моря из России в Германию. Он подавал это как аргумент против обвинений в пророссийском настрое.

В российской Службе внешней разведки (СВР) заявили, что располагают данными о причастности США к подрыву «Северных потоков». С аналогичными обвинениями выступал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В Белом доме все отрицали, а разведка США сообщала о причастности к организации взрыва некой проукраинской группировки.