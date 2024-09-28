Во время обысков по адресам фактического проживания бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других фигурантов его дела изъято огнестрельное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили на баллистическую экспертизу», — сказал собеседник агентства.

Ранее на этой неделе стало известно, что при обысках по месту жительства и работы Иванова были изъяты крупные суммы денег наличными. Следствие пришло к выводу, что обнаруженные суммы не соответствуют официальному доходу экс-замглавы Минобороны и были получены незаконным путем.

Дело Иванова

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. В материалах дела фигурирует сумма взятки в размере свыше 1,1 млрд рублей. Вину Иванов не признает.

По делу также арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Собеседники ТАСС в правоохранительных органах утверждают, что дело Иванова связано с хищением денежных средств при строительстве трех кадетских корпусов. По версии следствия, экс-замминистра обороны получил взятку за заключение контрактов на выгодных условиях для «Олимпситистрой» при строительстве трех корпусов. Кроме того, Иванов обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости.

По словам самого Иванова, эта индексация происходила из-за увеличения фактических объемов строительства, а все три корпуса были введены в эксплуатацию и уже работают. При этом источники ТАСС отмечают, что экс-замминистра обороны не знает, кто принимал эти объекты на местах. Конкурсные процедуры проходили не в Минобороны, а среди сторонних организаций, добавили они.

«Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову. На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», — пояснил собеседник агентства.

Арест недвижимости на сотни миллионов рублей

В конце апреля суд арестовал недвижимость, счета и активы Иванова и его родственников. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина попросила Генпрокуратуру конфисковать усадьбу Иванова в Тверской области и переоборудовать ее в детский лагерь либо в реабилитационный центр для участников боевых действий на Украине.

На этой неделе стало известно об аресте по делу Иванова двух нежилых помещений особняка в Чистом переулке в Москве. Кадастровая стоимость одного из них составляет 73 млн рублей. Кроме того, суд арестовал по делу бывшего замминистра 43 банковских вклада в трех российских банках.

Помимо того, по делу Иванова арестовали недвижимость на сумму 82,5 млн рублей. Речь идет о земельном участке площадью 82 тыс. кв. м, загородном доме площадью 2,5 тыс. кв. м и бане в Тверской области на 420 кв. м.

Все это имущество, как указано в материалах дела, оформлено на компанию «Волжский берег», руководителем которой является Сергей Бородин. Следствие учитывает строительство дома и бани как взятку.