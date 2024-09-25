При проведении обысков по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены и изъяты крупные суммы денег наличными, передает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В них говорится, что обыски были проведены по месту жительства и работы Иванова. Следствие пришло к выводу, что найденные суммы не соответствуют официальным данным о доходах экс-замминистра и, соответственно, имеют незаконное происхождение.

На посту заместителя министра обороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов считался самым состоятельным чиновником ведомства, поэтому не раз становился объектом журналистских расследований.

На своем посту он отвечал за военную ипотеку, управление имуществом, жилищное и медицинское обеспечение армии, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов. Он также курировал строительство космодрома Восточный, пункта базирования подводных лодок на Камчатке и военных госпиталей, а после начала военной операции на Украине — восстановление Мариуполя.

По итогам 2018 года деловой журнал Forbes поместил семью Иванова на первое место в рейтинге богатейших российских силовиков: их с супругой совокупный годовой доход тогда достиг 136,7 млн рублей, из которых сам замминистра задекларировал только 13,6 млн рублей.

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В декларации Иванова за 2019 год были указаны личные доходы в размере 14,2 млн рублей, квартира площадью 44 кв. метров, автомобили Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz, ЗИС 110, грузовик Ford Transit и три мотоцикла ― Triumph, М72 и MV Аgusta. Супруга чиновника задекларировала 8 млн рублей дохода, квартиру площадью 300 кв. метров, автомобили Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.

С 2021 года министерство обороны прекратило обнародовать данные о доходах заместителей главы ведомства, руководствуясь законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Их декларации за 2017-2019 годы также были удалены из открытых источников.

Тимура Иванова арестовали в апреле по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин. Иванов вину не признает.

После ареста Иванова глава думского комитета по защите семьи Нина Останина призывала передать принадлежащую ему «роскошную усадьбу» в коттеджном поселке Панкратово в Тверской области под детский лагерь или реабилитационный центр для участников военной операции.

Накануне, 24 сентября, источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовное преследование Иванова связано с хищением средств при строительстве трех кадетских корпусов, включая Омский и Кемеровский. По предварительным данным, ущерб по делу оценивается почти в 2,2 млрд рублей: работы на эту сумму, судя по итогам проведенной проверки, не были выполнены в ходе строительства.

По версии следствия, Иванов получил взятку от компании «Олимпстрой», которая в результате заключила контракты на строительство кадетских корпусов на выгодных условиях. К тому же, как заявил источник в правоохранительных органах, экс-замминистра подозревают в завышении максимальной стоимости строившихся объектов на 10%.

Днем ранее, 23 сентября, суд арестовал по делу Иванова два нежилых помещения особняка в Чистом переулке Москвы. Кадастровая стоимость одного из них составляет 73 млн рублей. Кроме того, в рамках расследования арестованы 43 банковских вклада бывшего заместителя Шойгу в трех российских банках.