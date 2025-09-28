В приюте для животных, расположенном в северном административном округе Москвы, произошел пожар. Погибли 13 собак, сообщает 28 сентября столичная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что причина возгорания пока неизвестна, ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар около полуночи заметил случайный очевидец. Мужчина рассказал «Пятому каналу», что сидел в машине недалеко от питомника и увидел вспышки огня, которые поднимались на высоту пять-семь метров. Он позвонил в «112» и вызвал пожарных, спасатели приехали спустя несколько минут и потушили пожар.

В результате 13 собак умерло, еще около 30 смогли сделать подкоп в вольерах и сбежали. Один человек сильно обгорел, его госпитализировали. По данным «Пятого канала», речь идет о сотруднике приюта, который дежурил ночью.

«Там что-то с проводкой. Может быть, он уснул, может, печку какую, отопление поставил, и вот загорелось. Так что <…> будьте аккуратнее… Разбежалось много собак, там на территории штук десять мы точно видели. За собаками нужно смотреть, и не один человек. Их здесь много! Мы ездим, видим, их тут сотни, может быть. И один человек там сидит, и тот сгорел. Кто за ними смотреть будет?», — сказал очевидец телеканалу.

Другая работница приюта в беседе с «Пятым каналом» подчеркнула, что сторож не был алкоголиком, который мог из-за невнимательности подвергнуть жизнь животных угрозе. Однако она не исключает, что он мог спровоцировать пожар, поскольку слышала разговоры коллег о том, что мужчина праздновал день рождения на рабочем месте, после чего уснул. Собеседница предполагает, что перед сном он мог не потушить сигарету.

«Говорят, он не потушил сигарету, очаг возгорания был там, где он отдыхал после дня рождения. В 22:30 все еще было нормально. Я считаю, это безответственность», — поделилась сотрудница приюта.

Волонтеры в разговоре с «Осторожно, новости» также заявили, что пожар начался из-за того, что один из охранников решил отпраздновать день рождения в приюте. По их словам, он вместе с друзьями напился и не потушил сигарету, вследствие чего начался пожар.

«Он просто в говно был, вот и все. И это не первый раз. Были уже пожары из-за того, что они пили в приюте», — утверждают волонтеры.

Они добавили, что пожар устранили. Многих собак, которые сбежали ночью, удалось найти. При этом, по данным волонтеров, здание приюта собираются сносить.

Версию о том, что сторож отмечал день рождения с друзьями на территории приюта, приводит и Shot. Телеграм-канал уточняет, что пострадавший — один из гостей охранника. По информации Shot, среди погибших собак было четыре взрослых и девять щенков. Ura.ru со ссылкой на сотрудников приюта пишет, что из-за пожара выживших животных нечем кормить.