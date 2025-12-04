2 декабря в Российской академии наук (РАН) обсудили проект переброски части вод рек Печора и Северная Двина в Донбасс. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал в интервью RTVI, как можно реализовать эту задумку.

Откуда и каким образом планируется перекинуть реки в Донбасс?

Во-первых, не в Донбасс, а на юг европейской части России. Потому что не только Донбасс, но и южное Поволжье тоже страдает, и окрестные территории тоже страдают от недостатка воды. Это очень остро ощущается, и все сильнее и сильнее. [Переброска планируется] из северных рек, опять-таки европейских, прежде всего из Печоры. Но там есть и другие реки, из которых можно хотя бы понемножку взять. Это и Северная Двина, и, может быть, даже Онега. Но главная река — конечно, Печора.

И вода эта по трубопроводу пройдет только до Камы, даже до притоков Камы. А дальше эта вода поступит в эти притоки или даже в саму Каму. И уже самотеком по обычным речным руслам попадет в Волгу и по Волге пойдет вниз, тут уже никаких труб не требуется. Но для того, чтобы обеспечить ее дальнейшее продвижение на запад, в новые регионы, прежде всего в Донецкую Народную Республику, конечно, опять придется или воспользоваться каналом Волга-Дон 2, который частично уже построен, или проложить там водовод из труб полиэтиленовых.

Сколько лет займет такой процесс?

Я думаю, что на научные исследования, которые обязательно должны предшествовать проектированию, уйдет года два. В течение второго года уже можно будет начинать проектирование, потому что на главные вопросы, чтобы ответить, одного года науке хватит. А уже детали, нужные для проекта, можно и на втором году будет разработать. После этого два года нужно будет заниматься примерно проектированием. И я думаю, что года за четыре можно будет построить одну нитку, первую очередь. Видимо, в две очереди нужно будет строить — по 5,5 кубокилометров в год каждая. Ну вот, одну очередь уже можно будет построить. Такие оптимистические прикидки могут и не оправдаться, может быть, и дольше, конечно. Но если поднапрячься и сделать всё аккуратно, но быстро, то, может быть, и удастся уложиться в такой график.

В какую стоимость можно оценивать такой проект?

Вот на этот вопрос не берусь отвечать. И без одобрения смотрю на тех, кто на него пытается давать ответ. Потому что пока нет даже ТЭО — технико-экономического обоснования. Нет основания, нет материала для того, чтобы что-то считать. Это принципиально новая технология. Она не была опробована в достаточно широких масштабах.

В принципе, водовод из таких труб один уже есть, но он коротенький, и затраты на него не говорят о том. Он вообще на территории Московской области и Москвы, это Акуловский водовод на западную станцию водоподготовки. Так вот, здесь совсем другая ситуация, другая инфраструктура, тут всё иное. А для того, чтобы оценить, во что это обойдется, конечно же, нужно считать по уже хорошо отработанному проекту трассы, и тогда это будет видно.

Но я хочу сказать, что это будет гораздо дешевле, чем канал, как по строительным работам, так и по эксплуатации. Просто по той причине, что если канал в расчете на тысячу километров теряет примерно 50% воды на фильтрацию и испарения, то здесь эти потери сокращаются до 2%. И это уже не фильтрация и испарение, а утечки там неизбежны. Но это фактически пренебрежимо. А если так, то для того, чтобы доставить до места один кубокилометр, с каналом надо будет брать два кубокилометра, а здесь вы один берете. Это всё, конечно, гораздо проще. Кроме того, нужно существенно, почти в два раза меньше затрат на перекачку в связи с этим.

В Советском Союзе пытались перебросить сибирские реки в засушливую Азию. В итоге спустя почти 20 лет исследований от него отказались, потому что это очень дорого и опасно для экологии. Почему у этого проекта, по вашему мнению, шансов больше, чем у нереализованного советского?

Прежде всего, потому что это новые технологии. Прежде всего поэтому. И я уже сказал, за счет чего сокращаются затраты, за счет каких факторов. Это, во-первых, уменьшение забора воды при том же конечном результате из-за отсутствия фильтрации. Из-за отсутствия фильтрации снижаются, практически уже становятся не нужны затраты на предотвращение негативных эффектов типа подтопления, заболачивания и т.д. Там ведь вплоть до защитных сооружений доходило дело, в том проекте. А здесь ничего этого не требуется, потому что фильтрации практически не будет. Это сокращение текущих затрат за счет экономии электричества, соответственно насосные станции. И кроме того, само строительство водовода должно гораздо дешевле обойтись, чем строительство канала. Канал — это больше 100 метров шириной, это 9 метров глубины. Это вещи совершенно несопоставимые по мастштабу.

Скажите, а не будет вреда для северных рек?

Научные исследования нужны для того, чтобы найти такой вариант, когда этого вреда не будет. Безусловно, та же самая Северная Двина находится в плохом состоянии, она сильно загрязнена, некоторые ее притоки и сама она в верховьях даже обмелела, в том числе из-за неправильного ведения водного хозяйства. Я думаю, что если бы такой проект был принят к реализации, то это бы стимулировало и наведение порядка на самой реке. И реке было бы даже лучше, может быть.

Дон за последние 40 лет потерял примерно 40% воды. И этот процесс вызван прежде всего — это главная причина, не единственная, но главная — конечно, климатическими изменениями. Вся зона степей и сухих степей у нас получает меньше осадков. И это совершенно четко выявленный тренд. Согласно всем климатологическим прогнозам, это будет продолжаться дальше. Еще несколько десятков лет, скорее всего, до конца нынешнего века этот процесс будет продолжаться. Так что ожидать, что в Доне воды станет больше, не следует. И это тем более подчеркивает необходимость дополнительной воды для новых регионов.

Тут ведь еще какая история. Сейчас там, конечно же, на Донбассе идет водная блокада, которую устроила киевская клика, перекрыв канал Северский Донец-Донбасс, который снабжал всю территорию Донецкой Народной Республики водой. Но дело в том, что если даже этот канал начнет работать так, как он работал раньше, и после прекращения СВО будет достигнуто мирное соглашение, предусматривающее, что этот канал должен работать, то все равно, поскольку это очень тревожная и критическая ситуация, будет очень большой соблазн устроить какие-нибудь провокации, что-нибудь подобное подрыву «Северных потоков» в Балтийском море. Для того, чтобы этого не бояться, нужно иметь резерв. А никакого другого резерва что-то не видно, кроме как вот такая переброска.

Конечно, там есть еще много резервов для экономии воды, это безусловно так. Конечно нужно восстанавливать не только те лесополосы, которые пострадали во время военных действий, но и сохранились к их началу. Их надо укреплять, расширять, восстанавливать, приводить в полный порядок и т.д. Конечно, нужно поискать подземную воду. Но вот я серьезно боюсь, что всего этого будет недостаточно для создания надежного резерва. Поэтому, если бы можно было северную переброску организовать, если бы это оказалось экологически допустимым и экономически приемлемым, то это надо было бы сделать.