Прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении сооснователя «Евросети» Евгения Чичваркина* уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента (по ч. 2 ст. 330.1 УК, максимальное наказание — два года лишения свободы). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чичваркина по ч. 2 ст. 330.1 УК <…> Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре заявили, что Чичваркина* ранее дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). После этого бизнесмен выкладывал в интернете публикации без указания статуса иноагента, сообщили в ведомстве.

«С 4 по 12 марта 2025 года, находясь за пределами Российской Федерации, <…> продолжил распространение сообщений и материалов в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — уточняется в сообщении прокуратуры.

Минюст внес Чичваркина* в реестр иноагентов в июне 2022 года. В причинах включения предпринимателя в реестр ведомство указало наличие источников финансирования с Украины.

Чичваркина* дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП, предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей). Кроме того, в феврале на бизнесмена был составлен протокол об участии в нежелательной организации. Причиной составления протокола могло стать участие Чичваркина* в «Антивоенном комитете России»**.

Евгений Чичваркин* покинул Россию в 2008 году после того, как правоохранительные органы провели обыски в штаб-квартире «Евросети». В октябре того же года предприниматель продал сотовый ретейлер инвестиционной группе ANN Александра Мамута, а затем покинул пост председателя совета директоров компании.

Сейчас Чичваркин* живет в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. После начала военной операции на Украине бизнесмен публиковал в соцсетях несколько постов в поддержку украинской стороны и с осуждением действий российских властей.

*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов

**признан нежелательной организацией в России