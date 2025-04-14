Прокурор попросил Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначить 14 лет лишения свободы концертному директору певца Игоря Талькова Валерию Шляфману по делу об убийстве музыканта в 1991 году. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Обвинение по делу об убийстве Игоря Талькова было предъявлено Шляфману, проживающему в Израиле, 14 октября 2021 года заочно.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта известных эстрадных исполнителей за кулисами у Валерия Шляфмана возник конфликт с представителем певицы Азизы Игорем Малаховым из-за очередности выступлений артистов. Малахов был вооружен револьвером «Наган» калибра 7.62 мм, снаряженным боевыми патронами.

«В ходе конфликта Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу, повалили его на пол, а Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер и, имея умысел на убийство последнего, выстрелил в него, но причинил ранение руки и груди с единым раневым каналом Талькову. Тальков скончался на месте происшествия, а Малахов покинул Дворец спорта», — говорилось в сообщении суда от 20 января 2022 года.

Шляфман был объявлен в международный розыск. На ранних стадиях следствия он давал ложные показания, «склонял свидетелей к даче аналогичных показаний», а также пытался скрыть пистолет, с помощью которого был совершен выстрел.

Следственный комитет сообщил о завершении расследования убийства Талькова в июне 2024 года. Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Шляфмана в июле 2024 года.

Как рассказала RTVI представительница вдовы музыканта Ирина Красильникова, решение о возобновлении уголовного дела «помог» принять ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев, когда пригласил Шляфмана принять участие в программе «На самом деле» и пройти тест на детекторе лжи.

«Сначала у меня была идея подать в суд на Первый канал и на Шепелева лично. Потом выяснилось, что есть другой путь, что можно возобновить дело и доказать правду», — сказала Красильникова.

В ноябре показания по делу Талькова дала певица Наташа Королева. В декабре стало известно, что Петроградский районный суд взял показания о событиях, произошедших в день убийства Талькова, у певицы Азизы.