Назначенный всего неделю назад министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил об уходе в отставку по настоянию премьер-министра республики Инги Ругинене — после того как не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма в ходе интервью. О его уходе сообщает национальная телерадиокомпания LRT.

По словам самого Адомавичюса, его решение подать в отставку обусловлено не признанием ответственности за ошибки, а внешним давлением, которое создало негативную атмосферу в его семье. LRT отмечает, что даже в своем заявлении об уходе министр культуры «не смог логично изложить мысль» — он «поблагодарил общество, но неясно, какое именно, перешёл к давлению, которое испытывает его семья, и, наконец, выразил радость от того, что благодаря ему на культуру обратили внимание».

«Спасибо всему сообществу, которое меня поддерживает, поддерживало и продолжает поддерживать, и оно растёт. Всё время этот круг людей, которые хотят, чтобы культура развивалась, была заметна… Мы очень гордимся тем, что мы сделали, и тем, что культура сегодня находится на самом видном месте. Спасибо за доверие премьер-министру, президенту, которые… Спасибо за доверие фракции, партии, которая делегировала меня на эту должность», — заявил Адомавичюс на сегодняшней пресс-конференции в Сейме.

Затем он пожаловался на «недавнее сильное давление» на него самого лично и на его семью, из-за которого им всем стало «уже небезопасно даже выходить на улицу».

«За тридцать лет культура стала важнейшей и самой важной составляющей государства сегодня. Культура может продолжать двигаться вперёд, просить то, что ей нужно, требовать. И я иду, я иду вместе с ней», — подытожил покидающий свой пост глава Минкульта Литвы.

В завершение своей речи он пообещал, что в ближайшее время подаст формальное заявление об уходе премьер-министру.

«Я верю, что мы вырастим по-настоящему сильную, зрелую и развивающуюся культуру без издевательств, без насилия, без оскорблений. Поэтому сегодня, чтобы защитить и свою семью, и всё общество, чтобы не подорвать правительство, а помочь ему продолжить свою работу, я могу заявить, что ухожу в отставку с должности министра культуры», — попрощался Адомавичюс с Сеймом.

Поводом для «давления», на которое пожаловался министр, стала его заминка во время интервью латвийскому информационному интернет-порталу lrytas. Адомавичюс не смог сразу ответить на вопрос о принадлежности Крыма и обвинил журналистку, которая с ним беседовала, в провокации. После этого премьер-министр республики предложила ему добровольно уйти в отставку, о чем сама же объявила публично.

При этом Адомавичюс продолжает настаивать на том, что его никто не заставлял увольняться. Он утверждает, что последние две недели, одну из которых он провел на посту министра, были напряжёнными, и ему приходилось «всё взвешивать и обдумывать, как принимать все решения».

«Может быть, сегодня нужен другой человек, который мог бы возглавить культуру, показать, что она работает», — объяснил Адомавичюс свое решение об отставке.

Даже на прямой вопрос журналистов LRT о связи его ухода с интервью lrytas министр ответил рассуждением о том, что «культура — это не одна группа людей, а единое целое, начиная с самого маленького человека».

«Я не отстраняюсь от культуры, я продолжу быть частью культуры, я продолжу работать для культуры и жду, когда всё общество сможет подключиться, поговорить со мной, пообщаться, отправить проблемы, где мы постараемся вместе отреагировать», — добавил политик.

Правление Литовской социал-демократической партии 3 октября решило созвать коалиционный совет с партией «Нямунас Аушра» и Литовским союзом крестьян и зелёных для обсуждения нового кандидата на пост министра культуры. Лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс написал в соцсетях, что правление ЛСДП «обратило внимание на общественные сомнения относительно работы и высказываний Игнотаса Адомавичюса», на которого партия «возлагала большие надежды».

«Чтобы ответственно оценить ситуацию и найти наиболее оптимальные решения, мы созываем срочное заседание совета коалиции. Социал-демократы, правительство и коалиция остаются сосредоточенными, прилагают и будут прилагать все усилия для победы Украины и безопасности Литвы», — пообещал глава ЛСДП.

Адомавичюс вступил в должность 25 сентября, приняв присягу в Сейме. Литовские СМИ критически оценили его первую пресс-конференцию в качестве министра, назвав речь чиновника «несвязной». Его также раскритиковали за протест против увеличения финансирования армии и удалением флага Украины из пресс-зала Минкульта, на который журналисты обратили внимание несколько дней назад.

Кандидатура Адомавичюса на пост главы Минкульта изначально вызвала недовольство в культурной среде Литвы, поскольку все его отношение к культуре ограничивается тем, что он окончил Национальную художественную школу имени М.К. Чюрлёниса. До назначения министром он некоторое время был советником заместителя председателя Сейма Раймондаса Шукиса, а до этого — коммерческим директором семейной компании Bravopasta, которая производит макаронные изделия.