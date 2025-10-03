Назначенный неделю назад министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс в своем первом же интервью назвал «провокационным» вопрос о том, кому принадлежит Крым, следует из расшифровки его беседы с местным порталом Lrytas. После обрушившейся на чиновника критики премьер страны Инга Ругинене, возможно, предложит ему уйти в отставку, пишет LRT.

Согласно тексту интервью, Адомавичюс отвечал расплывчато или брал долгие паузы, когда журналистка портала начала задавать вопросы, касающиеся Украины и России.

В частности, когда репортер попросила его «ответить конкретно», каково его отношение к обеим странам, министр сказал, что «Украина выиграла бы войну гораздо быстрее, если бы там взяли под контроль коррупцию», а как именно они должны это сделать — не в его компетенции.

Вопрос о том, что именно считалось бы «победой Украины», Адомавичюс назвал «очень сложным» и также дал понять, что его вряд ли стоит адресовать министру культуры Литвы. Интервьюер спросила в другой формулировке — что означала бы «победа Украины» для него лично как для политика и человека. После долгого молчания тот ответил, что никто не может знать этого лучше, чем сами украинцы.

«Мы не можем понять их так, как они сами видят ситуацию. <…> У каждого должен быть свой путь. Мы можем только помочь им обрести эту победу», — рассудил министр.

Отметив, что его точка зрения все еще непонятна, журналистка спросила, как бы он тогда ответил, «чей Крым». Адомавичюс снова долго молчал.

«Это провокационные вопросы, поэтому давайте даже не будем их задавать, ведь речь идет не о министерстве культуры», — произнес он наконец.

На возражение репортера, что «ответить очень просто» — нужно лишь выбрать одну или другую сторону, министр призвал прекратить вопросы по этой теме.

«Нет, давайте не будем играть в эти игры. <…> Надо понимать, когда пора остановиться. Вот здесь нам нужно остановиться. В этих вопросах», — приводит его слова Lrytas.

Портал отмечает, что в конце интервью Адомавичюс попросил дать ему возможность еще раз ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

«Цитируем его второй ответ: “Это оккупированная территория Украины, которая теперь в составе России”», — говорится в расшифровке.

Lrytas в своей публикации объясняет замешательство и неуверенные ответы министра его неопытностью в публичных высказываниях в качестве члена правительства. Игнотас Адомавичюс, которому 42 года, находится на посту министра культуры с 26 сентября, причем его назначение вызвало протесты.

В четверг, 2 октября, журналист LRT KLASIKA Марюс Эйдуконис сообщил в Facebook*, что из пресс-зала министерства культуры исчез флаг Украины. Это подтвердил фотограф LRT.lt и рассказал, что сотрудницы ведомства не дали ему сфотографировать флаги, объяснив, что это необходимо согласовать с министром.

LRT пишет 3 октября, что правящая коалиция в Литве собирает заседание коалиционного совета по вопросу компетентности министра культуры. По неофициальным данным, на которые ссылается сайт, премьер страны Инга Ругинене предложит Адомавичюсу уйти в отставку.

