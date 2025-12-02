Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами четырех деятелей культуры и медиа. Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, орденом Александра Невского, награждена телеведущая и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки.

Как следует из документа, эта награда, являющаяся одной из высших в России, вручена ей за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

«Спасибо всем причастным! Низкий поклон и моя бесконечная благодарность. Я ощущаю всю тяжесть возложенной на меня ответственности и не подведу страну, которая мне все дала, и людей, которые в меня поверили», — написала Канделаки в своем телеграм-канале после награждения.

Также указом президента ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоена народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. Этот орден также относится к высшим государственным наградам и вручается за выдающийся вклад в различные сферы жизни страны.

Актрисы Нонна Гришаева и Нина Корниенко награждены орденами «За заслуги в культуре и искусстве», которые присуждаются за значительные достижения в этих областях. В документе отмечено, что все три артистки получили награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

В 2023 году Канделаки была удостоена ордена Дружбы, который вручается за укрепление международных связей. Надежда Бабкина в 2022 году получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Нонна Гришаева была отмечена медалью этого же ордена той же степени в 2019 году.