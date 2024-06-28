Президент России Владимир Путин назвал своим «упущением» отсутствие женщин среди российских губернаторов. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, пишет 28 июня РИА Новости. «Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение», — ответил президент на вопрос о том, почему в России в настоящее время нет женщин-губернаторов. Путин отметил, что женщины по многим направлениям демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно. По его словам, в стране должны быть созданы условия для более активного участия женщин в управлении.

Единственной женщиной среди всех руководителей регионов России до недавнего времени была Наталья Комарова, которая возглавляла Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) на протяжении 14 лет, с марта 2010 года. В мае 2024-го она объявила о своей отставке в связи с переходом на другое место работы.

После ухода Комаровой с поста губернатора ХМАО должность врио главы региона занял Руслан Кухарук. До этого он возглавлял Тюмень. После назначения на пост руководителя региона Кухарук предложил своей предшественнице перейти на работу в Совет Федерации.

В день отставки Комаровой телеграм-каналы распространили информацию о якобы составлении административного протокола по статье о дискредитацию ВС России в отношении Комаровой. Власти ХМАО это опровергли.

В октябре 2023 года член тюменского «Центра общественного контроля „Оберег“» Юрий Рябцев написал заявление в полицию о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП) на Комарову из-за ее ответа на вопрос жительницы ХМАО во время встречи с жителями Нижневартовска в октябре 2023 года. Одна из местных жительниц тогда спросила, почему военным, участвующим в боевых действиях на Украине, не хватает должного снаряжения. Комарова ответила, что мир «не готовился к этой войне» и что «она не нужна».

Управление МВД по Нижневартовску отказало в возбуждении административного дела о дискредитации армии в отношении Комаровой по жалобе Рябцева. В июне 2024 года нижневартовский суд отклонил жалобу общественника на соответствующий отказ правоохранительных органов.